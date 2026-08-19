ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପିଲା ମାଗିଲେ ଲୁଣ ତ ବଦଳରେ ମିଳିଲା ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ପାଉଡର
ମଧ୍ୟାନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପରେ ପିଲାମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ତଦନ୍ତ ଦଳ ଗଠନ କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ: ମହମୁଦ ଆଲାମ
Published : August 19, 2026 at 6:32 PM IST
Detergent in place of salt, ନାଳନ୍ଦା(ବିହାର): ବିହାରର ନାଳନ୍ଦାରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଲୁଣ ବଦଳରେ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ପାଉଡର ମିଶାଯିବା ମାମଲାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ହେମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ । ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଉଭୟ ରୋଷେୟା, ବିପିଏମ ଏବଂ ବିପିଓଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।"
"ଲୁଣ ବଦଳରେ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ପାଉଡର":
ପରାସି ମିଡିଲ୍ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଚରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ଅଭାବ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ରୋଷେୟା ଲୁଣ ବଦଳରେ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ପାଉଡର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
"ବର୍ତ୍ତମାନ, ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି । ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।" - ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂହ, ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ
ଖବର ପାଇବା ପରେ ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ବିହାର ସରିଫ ମଡେଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରିବା ପରେ, ସେ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ରୋଷେୟା ଭୁଲ କରିଥାଇପାରେ ।
ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସଂଗଠନର ଏକ ଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି :
ଏବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏକତା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପରିଚାଳକ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ ଶହ ସ୍କୁଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଯାଇଥିଲା । ନୁରସରାଇର ପରାସି ମିଡିଲ୍ ସ୍କୁଲରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ପାଉଡର ମିଶିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଯଦି ଏହା ସତ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେନାହିଁ ?
"ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଚରାଉଚରା କଲୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି । ଏହି ନିରୀହ ପିଲାମାନେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିଲେ । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଟଳିଗଲା । ଆମର ଏନଜିଓ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଉଛି । ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ରୋଷେୟାମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।"- ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର, ପରିଚାଳକ, ଏକତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ
କ’ଣ ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା ?:
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ନୁରସରାଇ ପରାସି ମିଡିଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପରେ 34 ଜଣ ପିଲା (17 ଜଣ ଝିଅ ଏବଂ 17 ଜଣ ପୁଅ) ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିହାର ଶରିଫ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ବିପଦମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
206ଟି ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି:
ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ନାଗରନୌସାର ରାମଘାଟରେ ଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ (ଏକତା ଶକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ)ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରୋଷେଇ ଘର 206ଟି ସ୍କୁଲର ପ୍ରାୟ 23,000 ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଚାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର 123ଟି, ନାଗରନୌସାର 76ଟି ଏବଂ ନୁରସରାଇର 7ଟି ସ୍କୁଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୋଲକାତା ହୋଟେଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: 9 ମୃତ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ