ETV Bharat / bharat

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପିଲା ମାଗିଲେ ଲୁଣ ତ ବଦଳରେ ମିଳିଲା ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ପାଉଡର

ମଧ୍ୟାନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପରେ ପିଲାମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ତଦନ୍ତ ଦଳ ଗଠନ କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ: ମହମୁଦ ଆଲାମ

Detergent in place of salt in mid day meal in Nalanda school of Bihar
ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 19, 2026 at 6:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Detergent in place of salt, ନାଳନ୍ଦା(ବିହାର): ବିହାରର ନାଳନ୍ଦାରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଲୁଣ ବଦଳରେ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ପାଉଡର ମିଶାଯିବା ମାମଲାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ହେମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ । ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଉଭୟ ରୋଷେୟା, ବିପିଏମ ଏବଂ ବିପିଓଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।"

"ଲୁଣ ବଦଳରେ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ପାଉଡର":

ପରାସି ମିଡିଲ୍ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଚରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ଅଭାବ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ରୋଷେୟା ଲୁଣ ବଦଳରେ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ପାଉଡର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

Detergent in place of salt in mid day meal in Nalanda school of Bihar
Detergent in place of salt in mid day meal in Nalanda school of Bihar (ETV Bharat)

"ବର୍ତ୍ତମାନ, ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି । ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।" - ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂହ, ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ

ଖବର ପାଇବା ପରେ ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ବିହାର ସରିଫ ମଡେଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରିବା ପରେ, ସେ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ରୋଷେୟା ଭୁଲ କରିଥାଇପାରେ ।

Detergent in place of salt in mid day meal in Nalanda school of Bihar
Detergent in place of salt in mid day meal in Nalanda school of Bihar (ETV Bharat)

ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସଂଗଠନର ଏକ ଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି :

ଏବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏକତା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପରିଚାଳକ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ ଶହ ସ୍କୁଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଯାଇଥିଲା । ନୁରସରାଇର ପରାସି ମିଡିଲ୍ ସ୍କୁଲରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ପାଉଡର ମିଶିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଯଦି ଏହା ସତ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେନାହିଁ ?

"ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଚରାଉଚରା କଲୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି । ଏହି ନିରୀହ ପିଲାମାନେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିଲେ । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଟଳିଗଲା । ଆମର ଏନଜିଓ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଉଛି । ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ରୋଷେୟାମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।"- ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର, ପରିଚାଳକ, ଏକତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ

Detergent in place of salt in mid day meal in Nalanda school of Bihar
Detergent in place of salt in mid day meal in Nalanda school of Bihar (ETV Bharat)

କ’ଣ ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା ?:

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ନୁରସରାଇ ପରାସି ମିଡିଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପରେ 34 ଜଣ ପିଲା (17 ଜଣ ଝିଅ ଏବଂ 17 ଜଣ ପୁଅ) ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିହାର ଶରିଫ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ବିପଦମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

206ଟି ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି:

ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ନାଗରନୌସାର ରାମଘାଟରେ ଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ (ଏକତା ଶକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ)ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରୋଷେଇ ଘର 206ଟି ସ୍କୁଲର ପ୍ରାୟ 23,000 ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଚାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର 123ଟି, ନାଗରନୌସାର 76ଟି ଏବଂ ନୁରସରାଇର 7ଟି ସ୍କୁଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୋଲକାତା ହୋଟେଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: 9 ମୃତ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

DETERGENT IN PLACE OF SALT
NALANDA MID DAY MEAL
BIHAR NEWS
ଲୁଣ ବଦଳରେ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ପାଉଡର
DETERGENT IN PLACE OF SALT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.