ଡିଲିମିଟେସନ୍ ବିଲ୍: ଓଡ଼ିଶାରେ 32କୁ ବଢିବ ଲୋକସଭା ଆସନ, ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ନିକଟରେ NDA, ଫ୍ଲୋର୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା
Delimitation Bill: ସରକାର ନୂଆ ଡିଲିମିଟେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 50 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ । ବିଲ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ କେତେ ଭୋଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ?
Published : November 29, 2026 at 1:11 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ଡିଲିମିଟେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶୁକ୍ରବାର ବସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସମ୍ବିଧାନର 132 ତମ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, 2026କୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ସେପଟେ ଏହି ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ସଫଳ ହେବ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଏହି ବିଲ୍ରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 50 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ତେବେ 1971 ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଆସନ ଅନୁପାତକୁ ବଜାୟ ରଖାଯିବ। ଏହି ଅନୁପାତକୁ 2051 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ବିଲ୍ ଅନୁସାରେ ଲୋକସଭାର ମୋଟ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 850କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସେହିପରି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 170ରେ ସଂଶୋଧନ କରି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 500ରୁ 650କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ଗତ ଏପ୍ରିଲରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିଲିମିଟେସନ୍ ବିଲ୍ ପାସ କରିବାକୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଆବଶ୍ୟକ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ମତ ପାଇଁ 54ଟି ଭୋଟ୍ର ଅଭାବ ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଥର ନୂଆ ବିଲ୍ରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ଆପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିବା ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଅଣହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସଂସଦରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
- ତିନୋଟି ବିଲ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ:
ସରକାର ମୋଟ ତିନୋଟି ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମ ବିଲ୍ରେ 1971 ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆସନ ଅନୁପାତକୁ ବଜାୟ ରଖି ଲୋକସଭା ଆସନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ରେ 2011 ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ନୂଆ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯିବ।
ତୃତୀୟ ବିଲ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବ ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଲ୍ରେ ବିଲ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33 ପ୍ରତିଶତ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ SC/ST ବର୍ଗର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ । 15 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନିଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।
- ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନ କ'ଣ ?
ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନ ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ସଂସ୍ଥା, ଯାହା ଭାରତରେ ପୂର୍ବରୁ 1952, 1963, 1973 ଏବଂ 2002 ମସିହାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କମିଶନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଇନଗତ ଭାବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ଏହାକୁ କୌଣସି ଅଦାଲତରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । କମିଶନଙ୍କ ଆଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ । ଏହାର ଆଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର କପି ସଂସଦ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ ।
ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଶନ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ମାନଚିତ୍ର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବେ । ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କମିଶନ - 2029 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କିମ୍ବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) କିମ୍ବା ଜଣେ ମନୋନୀତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବେ ।
ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ । ବିଲରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଶନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ସାଂସଦ ଏବଂ 5 ଜଣ ବିଧାୟକ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହାୟତା କରିବେ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିବାଦ: ଲୋକସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ‘ହାସଲ’ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ! କଂଗ୍ରେସର ଟାର୍ଗେଟ୍, ଅଖିଳେଶ କହିଲେ ବିଜେପିର ‘ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ୍’
ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ଲୋକସଭା ଆସନ 50 ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିବା ସହ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲେ ସଂସଦର ଦୁଇ ସଦନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ । ବିଶେଷକରି ଉଭୟ ସଦନର ଯୁକ୍ତ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇପାରେ ।
ସେହିପରି ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ଆସନ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗୁଣିତକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିଲ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
- ବିଲ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ କେତେ ଭୋଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ?
ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 368 ଅନୁସାରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦନର ମୋଟ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧିକାଂଶ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଓ ଭୋଟ୍ ଦେଉଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅତି କମ୍ରେ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ।
ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଭୋଟ୍ର ହିସାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ତେଣୁ ନୂଆ ଡିଲିମିଟେସନ୍ ବିଲ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂସଦରେ ସରକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।
ଏନଡିଏକୁ ଡିଏମକେ-ଏନସିପିର ସମର୍ଥନ !
ଆସନ୍ତାକାଲି (ସୋମବାର) ସଂସଦର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ଡିଏମକେ । ଏନେଇ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମସ୍ତ ଡିଏମକେ ସାଂସଦଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ବିଲ୍ ପାସ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଡିଏମକେର ଏହି ସମର୍ଥନ ବଳ ଯୋଗାଇବ । ଲୋକସଭାରେ ଏହି ଦଳର 22 ଜଣ ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 8 ଜଣ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନସିପି ମଧ୍ୟ ଏନଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଲୋକସଭାରେ ଏହି ଦଳର 8 ଜଣ ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜଣେ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି ।