ରାଜଧାନୀରେ ଲଜ୍ଜା: ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଡ୍ରାଇଭର-କଣ୍ଡକ୍ଟର ଗିରଫ
ମହିଳାଙ୍କୁ ବସ୍ ଭିତରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ । ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଗିରଫ । ବସ୍ଟି ବିହାର ନମ୍ବରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଫଟୋ (IANS)
Published : May 14, 2026 at 11:12 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ଲଜ୍ଜା । ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରେ ଜଣେ 30 ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଗତ ସୋମବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ନାଙ୍ଗଲୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଲଜ୍ଜାକର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଆଜି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବସର ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି...