ମନ ପସନ୍ଦର ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଲେନି ପତ୍ନୀ, ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ବାମୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସଙ୍ଗମ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା । ରୋଷେଇକୁ ନେଇ ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା । ଗୁଳି ମାରି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ବାମୀ । ଅଭିଯୁକ୍ତ କମଲେଶ ଗିରଫ ।
Published : September 19, 2026 at 11:59 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ତରକାରୀ କରିବା ବଦଳରେ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ତରକାରୀ କରିଦେଲେ ପତ୍ନୀ । ତରକାରୀକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଶେଷରେ ଗୁଳି କରି 31 ବର୍ଷୀୟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ବାମୀ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଗତକାଲି(ଶୁକ୍ରବାର) ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସଙ୍ଗମ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଘଟଣାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ପତ୍ନୀ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୁଳି କରି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପଡୋଶୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଚମକି ପଡିଥିଲେ ପଡୋଶୀ...
ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ପଡୋଶୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7.30 ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘରୁ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ ପଡୋଶୀ । ଘର ଭିତରକୁ ପିଲାଙ୍କ କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କମଲେଶ ଘର ଖୋଲିଥିଲେ । ପତ୍ନୀ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରିଥିବା କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ କମଲେଶକୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ...
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ପଡୋଶୀ ରୋହିତଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଥିଲୁ । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ...
ସ୍ଥାନୀୟଲୋକଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, କମଲେଶ ଘର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ଗତ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ସହିତ ଏଠାକୁ ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲା । ସେହିପରି ଡିସିପି ଅନନ୍ତ ମିତ୍ତଲଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ପୋଲିସ ମାମଲା ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି । କେଉଁ କାରଣରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେଲା ତାହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଏଥିସହ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜୀବନ ହାରିବା କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ ।