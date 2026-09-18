ରାଜଧାନୀରେ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା: CCTV ଖୋଲିଲା ରହସ୍ୟ, 3 ନାବାଳକ ସମେତ 4 ଗିରଫ
ପରିବାରଲୋକେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ମୃତ ନାବାଳିକା । ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ।
Published : September 18, 2026 at 3:11 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ବରୂପ ନଗରରେ କ୍ଷେତରୁ ମିଳିଥିବା ମୃତଦେହ ଘଟଣାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା । ନାବାଳିକାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏହା ପରେ ଛୁରୀ ଭୁସି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଅପରାଧକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ କ୍ଷେତରେ ପିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ତେବେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଏହି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ପଦାକୁ ଆଣିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ନାବାଳକ ଅଛନ୍ତି ।
କ୍ଷେତରେ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ମୃତଦେହ:
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଡିସିପି ଶୋଭିତ ଡି ସକସେନା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13ରେ ସକାଳୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ବରୂପ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ କ୍ଷେତରେ ମୃତଦେହ ପଡିଥିବା ପୋଲିସକୁ ସ୍ଥାନୀୟଲୋକ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ଏହି ମୃତଦେହଟି ପୁରୁଷ କି ମହିଳାଙ୍କ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡିଥିଲା ।
ଶରୀରରେ ଥିଲା ଗଭୀର କ୍ଷତ:
ଶରୀରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଛୁରୀରେ କଟା ଯାଇଥିବା ଗଭୀର କ୍ଷତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଥିଲା । ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଝିଅଟିକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ।
କଣ କହିଲେ ଡିସିପି ?
ଡିସିପି ଶୋଭିତ ଡି ସକସେନା କହିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡିଥିଲା ମୃତକ 16 ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା ଅଟନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଦେଇନଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଏପରି ମୃତ ନାବାଳିକା ଘର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି । ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିଲେ । ଏହା ଭାବି ପରିବାରଲୋକେ ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ଏତଲା ଦେଇନଥିଲେ ।’
ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ନାବାଳିକା...
ଡିସିପି ଶୋଭିତ ଡି ସକସେନା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ମୃତ ନାବାଳିକା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ । ଘଟଣା ଦିନ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ 3 ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିଥିଲା । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନାବାଳିକା ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ କ୍ଷେତରେ ମୃତଦେହକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଥିଲା ।
3 ନାବାଳକ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ:
ତେବେ ଏହି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ନାବାଳକ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବୟସ 16 ରୁ 17 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।