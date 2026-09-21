ETV Bharat / bharat

ଦିଲ୍ଲୀ SIR: ଆଡଭାନୀ, ଜୟଶଙ୍କର ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ନୋଟିସ

ଦିଲ୍ଲୀର ୩୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ SIR ଅଧୀନରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନୋଟିସ ପଠାଇଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦଳର ଦଶରୁ ଅଧିକ ନେତା ରହିଛନ୍ତି।

Representational Image
ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ((PTI))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2026 at 11:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାୟ ୩୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ । ଏହି ତାଲିକାରେ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର, ପୂର୍ବତନ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଲ.କେ. ଆଡଭାନୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏସ.ଏସ.ସନ୍ଧୁ ଏବଂ CAG କେ. ସଞ୍ଜୟ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ସେବାନିବୃତ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥ୍ୟରେ ଥିବା କିଛି ତ୍ରୁଟି ବା ଅମେଳକ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୋଟିସ ପଠାଯାଇଛି । ଏହା କେବଳ ଏକ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିବାରୁ କାହାରି ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ କଟାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରମାନେ ନିଜର ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଖାଇ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ।

ଆଡଭାନୀ ଓ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ପରିବାରକୁ SIR ନୋଟିସ

ଦିଲ୍ଲୀର ୩୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ SIR ଅଧୀନରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନୋଟିସ ପଠାଇଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦଳର ଦଶରୁ ଅଧିକ ନେତା ରହିଛନ୍ତି। ୯୮ ବର୍ଷୀୟ ଆଡଭାନୀ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ବୋହୂ ଗୀତିକାଙ୍କ ନାମ ୨୦୦୨ର SIR ଭୋଟର ତାଲିକା ସହ ମେଳ ଖାଉ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜୟନ୍ତ ଏହି ମ୍ୟାପିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚାରିଜଣ ଯାକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟର ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ସିସୋଦିଆ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀମା ଏବଂ ପୁଅ ମୀରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ନୋଟିସ ପଠାଇବାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍ଥା ଦର୍ଶାଇ ନଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମୀରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୋଟିସରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମରେ ଅମେଳକ ଓ ପତ୍ନୀ ସୀମାଙ୍କ ନାମରେ ଅମେଳ ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ନ୍ୟୁ ମୋତି ବାଗ୍ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍‌ରୁ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ନୋଟିସ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଭୋଟରଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ରହିଥିବା ନ୍ୟୁ ମୋତି ବାଗ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ମୋଟ ୫୯୩ ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ପଠାଯାଇଛି।

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ବି ନୋଟିସ

କେବଳ ରାଜନେତା ନୁହନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏସ.ଏସ.ସନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ନୋଟିସ ମିଳିଛି । ସନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରୀ, ସେବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁହିନ କାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜୟ କୁମାର ସୁଦ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ପୁଣ୍ୟା ସଲିଲା ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସଚିବ ଅଭିଲକ୍ଷ ଲିଖି ଏବଂ ବ୍ୟୟ ସଚିବ ଭୁମଲୁନମାଙ୍ଗ ଭୁଆଲନାମ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ CAG ପଦବୀରେ ଥିବା କେ. ସଞ୍ଜୟ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଅମେଳକ ଯୋଗୁଁ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାଂସଦ ବାଂଶୁରୀ ସ୍ୱରାଜ ଏବଂ ବିଜେପି ବିଧାୟକ କୈଳାଶ ଗେହଲଟଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗି ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ନୀତି ଆୟୋଗର ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରବିନ୍ଦ ପାନାଗରିଆ, ୟୁଜିସିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଜେଏନ୍‌ୟୁର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ଏମ୍. ଜଗଦେଶ କୁମାର, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଗିରିଧର ଆରାମାନେ, ପୂର୍ବତନ ପରିବେଶ ସଚିବ ଲୀନା ନନ୍ଦନ ଏବଂ CISF ର ପୂର୍ବତନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ନୀନା ସିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ନାମ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଅମେଳ ଯୋଗୁଁ ଏସଆଇଆର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ବି ରହିଛି ।

ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଦସ୍ତାବିଜର ସଠିକ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ।" ସମାନ କାରଣ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା, ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କପିଲ ସିବଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ବୈଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ନଭେମ୍ବର ୪ ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଥିବା ଶାଲିମାର ବାଗ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ନୋଟିସ ପାଇଥିବା ଭୋଟର କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ (ERO)ଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଏବଂ ସଠିକ ବିବରଣୀ ସହ ହାଜର ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ SIR ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଖୁଲାସା, 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୃତ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ସିଇଓ ଗୋପାଳନ; "ଓଡ଼ିଶାର ଏସଆଇଆର୍ ମଡେଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର"

TAGGED:

ADVANI JAISHANKAR SIR NOTICE
SIR NOTICE TO POLITICIAN
ଆଡଭାନୀ ଜୟଶଙ୍କର ଏସଆଇଆର ନୋଟିସ
ଦିଲ୍ଲୀ ଏଶଆଇଆର ନୋଟିସ
DELHI SIR NOTICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.