ETV Bharat / bharat

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବହୁତଳ କୋଠା; ୨ ମୃତ, ୫ ଗୁରୁତର, ଅନେକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା

ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ସତ୍ୟ ନିକେତନ ନିକଟରେ ଏକ 50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଅନେକ ଛାତ୍ର ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି

Building Collapses In Delhi Satya Niketan
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବହୁତଳ କୋଠା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 6, 2026 at 7:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ସତ୍ୟ ନିକେତନ ନିକଟରେ ଏକ ବହୁତଳ କୋଠା (PG) ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । ପାଖାପାଖି 50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି । 5 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଏବଂ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି । ସେପଟେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସତ୍ୟ ନିକେତନରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା କୋଠା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାୟ 40ରୁ 50 ଜଣ ଲୋକ ଏବେ ବି କୋଠାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହିଛି, "ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏହା ଏକ 40-50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କୋଠା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଉପର ମହଲା ଥିଲା, ଏବଂ ଏହାକୁ PG ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ଘଟଣା ସମୟରେ, ବେସମେଣ୍ଟରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି । ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।"

ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 1.30 ସମୟରେ ବହୁତଳ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍‌ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି । କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ । ଦିଲ୍ଲୀ AIIMS ଅନୁଯାୟୀ, ସତ୍ୟ ନିକେତନ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଆପେକ୍ସ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟର (JPNATC)କୁ 6 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି । ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି । ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସଫା କରୁଛନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି । ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ SWT, BFT, WB, IRT, ଏବଂ QRV ସମେତ ଅନେକ ସମ୍ବଳ ପଠାଇଛି । ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ସହାୟତା ୟୁନିଟ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସତର୍କତାର ସହ ଭଗ୍ନାବଶେଷକୁ ହଟାଉଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ, ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷତି ନହେବା ପାଇଁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହଟାଯାଉଛି ।

ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା

ସତ୍ୟ ନିକେତନ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "DDMA, NDRF, ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, MCD, CAT ଏବଂ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସର ଟିମ୍‌ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ, ଆଖପାଖ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି କରାଯାଇଛି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ।

କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଟ୍ୱିଟ୍ (X) କରି କହିଛନ୍ତି, "ଦିଲ୍ଲୀର ସତ୍ୟ ନିକେତନରେ ଏକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ । ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ ଏନଡିଆରଏଫର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଏନଡିଆରଏଫ ମିଳିତ ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ମୁଁ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।"

NDRF ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ଏନଏସ ବୁନ୍ଦେଲା କହିଛନ୍ତି, "ସତ୍ୟ ନିକେତନରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା କୋଠା ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି NDRF ଟିମ୍‌ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ନିକଟରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଦଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । NDRF ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା; ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ, ଦୁଇଜଣ ଅଚେତ ଥିଲେ । NDRF, ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (SDRF), ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।"

ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ: କଂଗ୍ରେସ

ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏପରି ଘଟଣା ଲଗାତାର ଘଟୁଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ । ଆଜିର ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା । ଏହା ସହିତ, ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣା ନ ଘଟେ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ ସକାଳେ ଉଜୁଡିଲା ସଂସାର; କାନ୍ଥ ପଡି ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ, ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର

ବାଲେଶ୍ବରରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ମାଟି କାନ୍ଥ, ଆଈ ଓ ନାତି ମୃତ, ନାତୁଣୀ ଗୁରୁତର

TAGGED:

SATYA NIKETAN BUILDING COLLAPSES
BUILDING COLLAPSES
SATYA NIKETAN
ଦିଲ୍ଲୀ ସତ୍ୟ ନିକେତନ
DELHI BUILDING COLLAPSES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.