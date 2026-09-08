ଦିଲ୍ଲୀ କୋଠା ଭୁଶୁଡିବା ଘଟଣା: ଦୁଇ ଦିନିଆ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ମହେଶ ଗୁପ୍ତା, ଜେଲ ଗଲେ ପରିବାର
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
Published : September 8, 2026 at 1:58 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ସତ୍ୟ ନିକେତନ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡିବା ଘଟଣାରେ ମାଲିକ ମହେଶ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ପୋଲିସ । ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ । ସେହିପରି ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7ରେ ମହେଶ ଗୁପ୍ତା (52), ଅଭିଭାବକ ହରିରାମ ଗୁପ୍ତା (81) ଓ ଉର୍ମିଳା ଗୁପ୍ତା (75)ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ।
ଦୁଇ ଦିନିଆ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ମହେଶ
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହେଶଙ୍କ ହାର୍ଡୱେୟାର ଦୋକାନ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ । ବିଲ୍ଡିଂର ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଜଳ ସଂଯୋଗ ହରିରାମ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନାମରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ଉର୍ମିଳା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଥିଲା। ମହେଶ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଚାଲୁଥିବା ପିଜିର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ ।
ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ (ଏମସିଡି) ସବୁ ଜୋନର ଇଞ୍ଜିନିୟର (ବିଲ୍ଡିଂ) ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ସୁଦ୍ଧା ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସଂଗୃହୀତ ସୂଚନାକୁ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜୋନର ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତଦାରଖ କରିବେ ।
ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ ସୋମବାର ଡେପୁଟି କମିଶନର ରାକେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପରେ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ଶାଶ୍ୱତ ସୌରଭଙ୍କୁ ଏମସିଡି ସାଉଥ ଜୋନର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ସତ୍ୟ ନିକେତନରେ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଫଳରେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅତି କମରେ ଛଅ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 7କୁ ବୃଦ୍ଧି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ବେଳର CCTV ଫୁଟେଜ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବହୁତଳ କୋଠା; ୨ ମୃତ, ୫ ଗୁରୁତର, ଅନେକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା