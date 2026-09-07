ଦିଲ୍ଲୀ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୬କୁ ବୃଦ୍ଧି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭୁଷୁଡ଼ିବା ବେଳର CCTV ଫୁଟେଜ୍
ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀର ସତ୍ୟ ନିକେତନରେ ବେସମେଣ୍ଟ ମରାମତି ସମୟରେ ଏକ ବହୁତଳ ହଷ୍ଟେଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ 25 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : September 7, 2026 at 7:42 AM IST
Delhi Building Collapse ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ସତ୍ୟ ନିକେତନ ନିକଟରେ ଏକ ବହୁତଳ କୋଠା (PG) ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 6କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । 25 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଏବେ ବି ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି । କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବାର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, କୋଠାଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ।
#WATCH दिल्ली: दिल्ली के साउथ-वेस्ट जिले के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने की जगह से CCTV फुटेज। 6 लोगों की मौत हो गई है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 7, 2026
(सोर्स: स्थानीय निवासी) pic.twitter.com/0UVHsdeABi
ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କୃଷ୍ଣ ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଛନ୍ତି, "ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ମୁଁ କୋଠାର ଠିକ୍ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି । ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା । କୋଠାଟି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । କେବଳ ଚିତ୍କାର ଆଉ ଧୂଳିର ଝଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।"
କୃଷ୍ଣ ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଭିତରେ ସେ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣେ ପିଲାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପିଲା ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଟିଏ ପିଲା ମୋ ହାତ ଧରି ନିବେଦନ କଲା, 'ଭାଇ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବାହାର କର,' କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା; ଚାରିଆଡ଼େ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର ଏବଂ କାନ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ, 20ରୁ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।"
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କୋଠାଟି ପ୍ରାୟ 40 ରୁ 50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା । କୋଠାରେ ଏକ ବେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଉପର ମହଲା ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ପିଜି ବାସସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ଘଟଣା ସମୟରେ ବେସମେଣ୍ଟରେ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା । ହଠାତ୍, କୋଠାର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଲୋକମାନେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, CAT ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଅପସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ।