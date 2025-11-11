ETV Bharat / bharat

ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ: 100ରୁ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପାର୍କିଂରେ ଥିଲା କାର୍

ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କାର ହରିୟାଣାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହେଲେ 3 ଥର ହୋଇଛି ବିକ୍ରି । ଶେଷ କାର୍ ମାଲିକ ପୁଲଓ୍ବାମାର ।

A CCTV Footage Shows suspect vehicle’s movements
ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣରେ 100ରୁ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 11, 2025 at 1:30 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ସ୍ତବ୍ଧ । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କାରଣ ଜଣା ପଡିନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗାଡିର ଗତିବିଧିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ ।

ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣରେ 100ରୁ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ (PTI)

3 ଥର ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟ କାର୍:

ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ଯେଉଁ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଛି ସେହି କାରଟି ହରିୟାଣାରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମାଲିକ ମହମ୍ମଦ ସଲମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ । ଗାଡି ମାଲିକ ସଲମାନ ଦେଢ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଖଲାର ଦେବେନ୍ଦର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ଗାଡି ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ । ପରେ ଗାଡିଟି ଅମ୍ବାଲାର ଜଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ପୁଣି ପୁଲଓ୍ବାମାରେ ତାରିକ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ।

A CCTV Footage Shows suspect vehicle’s movements
ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣରେ 100ରୁ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ (PTI)

3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାର୍କିଂରେ ଥିଲା କାର୍:

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସୁତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ହୁଣ୍ଡାଇ ଧଳା ଆଇ20 କାରଟି ଅପରାହ୍ନ 3.19 ସୁଦ୍ଧା ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6.48ରେ ଗାଡିଟି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା । ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା ପାର୍କିଂରେ ରହିଥିଲା । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଆଖାପାଖରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କାରଟି ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

100ରୁ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ:

ଏହି କାରକୁ କିଏ ପାର୍କିଂକୁ ଆଣିଥିଲା, କିଏ ଏହି କାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା କିମ୍ବା କାରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲା କିମ୍ବା ପରେ କିଏ ଏହି କାରକୁ ପାର୍କିଂରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲା ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଭଲଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଗାଡି କେଉଁଠୁ ବାହାରିଥିଲା, କିପରି ଲାଲକିଲ୍ଲା ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ କିପରି ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ସିଗ୍ନାଲ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଟିକିନିଖି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ । ଏବେସୁଦ୍ଧା 100ରୁ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ ସରିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।

'ଗାଡିରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ':

ଗାଡିଟି ଯାତ୍ରା ବିବରଣୀ ଓ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନ, ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରାସ୍ତା, ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ସବୁର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସୁତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗାଡିରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବା ଫୁଟେଜରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଦରିଆଗଞ୍ଜ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।

ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ:

ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ଗାଡିର ଆଗମନ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାର୍କିଂରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ ପଚରାଉଚରା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସହର ସୀମାନ୍ତ ଗୁଡିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ଯାନବାହନ ଗୁଡିକର ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅଘଟଣରେ 12ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

