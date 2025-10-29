କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ଭରସାରେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ, କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଂ ପରେ ବି କାହିଁକି ହେଉନି ବର୍ଷା ?
ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଘନ ଘନ କରାଯାଉଛି କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଂ । ହେଲେ ହେଉନି କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା । ତେଜିଲା ରାଜନୀତି ।
Published : October 29, 2025 at 12:51 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ଭରସାରେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ । ଦୀପାବଳି ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବଢିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ଭରସା ଏବେ କେବଳ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ଉପରେ । ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କାନପୁରର ସହଯୋଗରେ ଏନେଇ ପରୀକ୍ଷଣ ଜାରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଏବେସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢି ଚାଲିଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ:
ବୁଧବାର ସକାଳ 5ଟାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇଡିଓ ଆଖପାଖରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) 307 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଯାହା 'ବହୁତ ଖରାପ' ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ। ବୁଧବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ବର୍ଷା ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ଉପରେ ଭରସା:
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା (କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଙ୍ଗ୍) ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ 23 ଅକ୍ଟୋବର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଗତକାଲି (28 ଅକ୍ଟୋବର)ରେ କରାଯାଇଥିଲା । ମଙ୍ଗଳବାର 2ଥର କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଂ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି (ବୁଧବାର) ମଧ୍ୟ ଆଇଆଇଟି, କାନପୁର ବିଶେଷଜ୍ଞାମାନେ ବିମାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦିଲ୍ଲୀ NCRର ବୁରାଡି, କରୋଲ ବାଗ, ଖେକଡା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଂ କରିପାରନ୍ତି ।
ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନଜିନ୍ଦର ସିଂହ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜରିଆରେ ଆମେ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣରେ କେତେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସ ଆମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନର ଦିଗକୁ ନେଇଯାଉଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସିଡିଂ ପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଏହା ବାଦଲର ଆର୍ଦ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।"
କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜନୀତି:
ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜନୀତି । ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାର କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଠକେଇ କରୁଛି ଏବଂ ଆପ ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଜେପି ସରକାର କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମୟୂରବିହାର, କରୋଲବାଗ ଏବଂ ବୁରାରୀକୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିଲା । ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ବିଜେପି ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୟୂରବିହାର, କରୋଲବାଗ ଓ ବୁରାଡି ଏହି 3ଟି କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଏହି 3ଟି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଆମେ କଥା ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠାକାର ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ । ହେଲେ କୌଣସିଠାରେ ବି ବୁନ୍ଦାଏ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିବା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ।"
କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଙ୍ଗ ପରେ ବି କାହିଁକି ହେଉନି ବର୍ଷା:
କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଂ ପ୍ରୟାସ ପରେ ବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଦଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରତାର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଏଭଳି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଙ୍ଗ ସେବେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଯେବେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବାଦଲରେ ଜଳକଣା ରହିଥାଏ ।
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମହେଶ ପଲାବତଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଂକୁ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାଦଲରେ ଅତି କମରେ 40ରୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ବାଦଲର ଉପସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାୟ 10 ହଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ବାଦଲ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଂ ପରେ ବି ବର୍ଷା ହୋଇପାରୁନାହିଁ ।"
କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଂ କଣ?
କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଙ୍ଗ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସିଲଭର ଆୟୋଡାଇଡ, ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍, ସଲିଡ କାର୍ବନ ଡାଇଅକସାଇଡ୍, ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଭଳି ରସାୟନକୁ ବିମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଦଲରେ ଛିଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ । ଏହାଫଳରେ ଜଳକଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବାଷ୍ପରେ ଘନିଭୂତ ହୋଇ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ।
ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବାଦଲରେ ଜଳକଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୀଘ୍ର କରିଥାନ୍ତି ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ବାଦଲରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆସିଗଲେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ । ବାଦଲର ଚୟନ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଛାଡିବାର ଉଚିତ ସମୟ, ମୌସୁମୀ ଏସବୁର ଯାଞ୍ଚ ପରେ କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଂ କରାଯାଏ ।
