ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଦାବିରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ସିଟିଜେନ ମାର୍ଚ୍ଚ: ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ କହିଲେ, ସରକାର ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ
ପ୍ରତିବାଦରେ ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଦାବିରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
Published : September 25, 2026 at 11:11 PM IST
JANTAR MANTAR CITIZEN MARCH, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: SIR ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଦାବିରେ ଆୟୋଜିତ ସିଟିଜେନ ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । SIR ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯିବାରୁ କ୍ରୋଧିତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ AISA ର ସଭାପତି ନେହା ବୋରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ SIR ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଦାବି କରି ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ । ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ, ଦୀପଙ୍କର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନନ୍ଦିତା ନାରାୟଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା । ସେମାନେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ରୋଡ୍ କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ପଟେଲ ଚୌକ ମେଟ୍ରୋ ପାର୍କିଂ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (DU) ପ୍ରଫେସର ନନ୍ଦିତା ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ଓକିଲଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପ୍ରତିବାଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି । ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଭୋଟ୍ ଚୋରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି । ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ, ଦୀପଙ୍କର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଞ୍ଜଳି ଭରଦ୍ୱାଜ, AISA ସଭାପତି ନେହା ବୋରା ଏବଂ ଅନେକ ଯୁବ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ, ବସ୍ରେ ବସାଇ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ।
अपराधियों को पकड़ने की बजाय वोट चोरों को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने हम सब को हिरासत में ले लिया है - दीपांकर भट्टाचार्य, अंजली भारद्वाज और नेहा बोरा सहित मुझे और अनेक युवा साथियों को दिल्ली कैंट के करीब कहीं ले जा रहे हैं, अभी बताया नहीं किस थाने में। https://t.co/Ic4veBeACm pic.twitter.com/W7mY92h30s— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) September 25, 2026
ସରକାର ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ:
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ AISA ସଭାପତି ନେହା ବୋରା, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏବଂ ଅଞ୍ଜଳି ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଅଟକ ରଖି ପୃଥକ ପୃଥକ ବସ୍ ଯୋଗେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଏବଂ ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ପରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଓ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ମାମଲା ରୁଜୁ ଦାବି କରୁଥିବା ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।
AISA president Neha Bora, Yogendra Yadav & Anjali Bharadwaj have all been detained by Delhi Police at Jantar Mantar & taken in different buses to different places!— Prashant Bhushan (@pbhushan1) September 25, 2026
Clearly the govt is in panic mode after the expose of the Express about the brazenly illegal & unilateral… https://t.co/iaZBsfqfNc
ଡିୟୁ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ:
ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ- ଡିୟୁ ପ୍ରଫେସର ନନ୍ଦିତା ନାରାୟଣ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବିଷୟରେ । ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ "ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭୋଟ" ର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଏ, ତେବେ କୌଣସି ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ନାହିଁ । ଆଜି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ନାଗରିକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ନାଗରିକତା ବିପଦରେ ଅଛି, ଏବଂ ଏପରି ସମୟରେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି ଏବଂ ଅଟକ ନେତାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ।
ନେହା ବୋରା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି:
ଏହି ସମୟରେ, AISA ଜାତୀୟ ସଭାପତି ନେହା ବୋରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅପରାଧ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC)ଙ୍କଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରିବା ଥିଲା । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶରେ ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି । ନେହା ବୋରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କାଞ୍ଜାଓଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ'ଣ ଥିଲା ? ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଆସିଥିଲେ । ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିବାଦର ଅଧିକାର ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, 2 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ ଶେଷ: ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କମୁଛି ସ୍କୁଲ୍ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ହାର; ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ