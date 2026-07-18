ETV Bharat / bharat

ଅନଶନର 21 ତମ ଦିନରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି

ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ 20 ଦିନ ଧରି ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରୁ ବାହାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି ।

Sonam Wangchuk
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 18, 2026 at 8:17 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅନଶନର 21ତମ ଦିନରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି । ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ 20 ଦିନ ଧରି ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରୁ ବାହାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା କୋକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଶନିବାର ସକାଳେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍‌ଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛି ।

ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ "ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଅନଶନ କରିଥିବା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନର 21ତମ ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶନିବାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।"

ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଖାଲି କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛି ।

TAGGED:

JANTAR MANTAR PROTEST
COCKROACH JANATA PARTY
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ
SONAM WANGCHUK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.