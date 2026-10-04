ମହିଳା ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଅମିତ ଶାହ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
ବାମପନ୍ଥୀ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ 'ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍' (AISA) ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ।
Published : October 4, 2026 at 12:11 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କଠାରୁ ଜାବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ।
जंतर-मंतर पर एक महिला पत्रकार ने एक पुलिस अधिकारी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। घंटों से सैकड़ों पत्रकार सिर्फ़ इतनी माँग लेकर बैठे हैं कि FIR दर्ज कर ली जाए। ये तो पुलिस का बुनियादी काम है न? वो भी नहीं किया। आज ही जंतर-मंतर पर सैकड़ों लोग हिरासत में लिए गए। महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी के आरोप हैं। कैमरे छीने गए, पत्रकार घसीटे गए। और ये पहली बार नहीं है - इससे पहले भी हमने वीडियो सबूतों के साथ देखा है कि पुलिस के अफसर महिलाओं के साथ घिनौनी बदसलूकी करते हैं। पूरी दिल्ली की महिलाएं, छात्राएं अपनी सुरक्षा को लेकर घबराहट में हैं, सत्याग्रह कर रही हैं - मगर जिस पुलिस पर महिलाओं की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी है, वही महिलाओं पर हाथ उठा रही है। और एक महिला की शिकायत दर्ज करने से जो सरकार डरती है - वो आख़िर किसकी हिफ़ाज़त कर रही है? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है। अमित शाह जी, कहाँ हैं आप? जवाब आपको ही देना है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 3, 2026
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି," ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସଦାଚରଣର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗକୁ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶହ ଶହ ସାମ୍ବାଦିକ ସେଠାରେ ବସିଛନ୍ତି । ଏହା କ'ଣ ପୋଲିସର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ? ସେମାନେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରିନାହାଁନ୍ତି । କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଅସଦାଚରଣରେ କରିଥିବା ଭିଡିଓ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଛୁ ।"
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହିଳା ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ।ଏପରି ଏକ ସରକାର ଯାହା ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛି । ଏହା କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ? ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଆସେ । ଅମିତ ଶାହ ଜୀ, ଆପଣ କେଉଁଠି ? ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ବାମପନ୍ଥୀ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (AISA) ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ AISA କହିଛି, "ପୁରୁଷ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ପ୍ରତିବାଦକାରୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଅନେକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । "
ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି,"ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଦାବି କରୁଥିବା ଏକ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମୌଳିକ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପ୍ରୋଟୋକଲ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ । ପୁରୁଷ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମହିଳା ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଣବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ।"