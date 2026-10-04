ETV Bharat / bharat

ମହିଳା ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଅମିତ ଶାହ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

ବାମପନ୍ଥୀ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ 'ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍' (AISA) ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ।

Congress Leaders Rahul Gandhi
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 4, 2026 at 12:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କଠାରୁ ଜାବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି," ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସଦାଚରଣର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗକୁ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶହ ଶହ ସାମ୍ବାଦିକ ସେଠାରେ ବସିଛନ୍ତି । ଏହା କ'ଣ ପୋଲିସର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ? ସେମାନେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରିନାହାଁନ୍ତି । କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଅସଦାଚରଣରେ କରିଥିବା ଭିଡିଓ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଛୁ ।"

ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହିଳା ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ।ଏପରି ଏକ ସରକାର ଯାହା ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛି । ଏହା କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ? ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଆସେ । ଅମିତ ଶାହ ଜୀ, ଆପଣ କେଉଁଠି ? ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ ।

ବାମପନ୍ଥୀ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (AISA) ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ AISA କହିଛି, "ପୁରୁଷ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ପ୍ରତିବାଦକାରୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଅନେକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । "

ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି,"ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଦାବି କରୁଥିବା ଏକ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମୌଳିକ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପ୍ରୋଟୋକଲ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ । ପୁରୁଷ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମହିଳା ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଣବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସତ୍ୟକୁ ଯେଉଁଠି ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି, ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦିଲ୍ଲୀ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦ: AAP ନେତା ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଅଟକ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ 11 ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ

TAGGED:

DELHI POLICE
ଜନ୍ତରମନ୍ତର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ
AMIT SHAH
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
JANTAR MANTAR PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.