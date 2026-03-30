ETV Bharat / bharat

୧୧୦୦ଟି ନକଲି ବୋମା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ଅଭିଯୋଗ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ

ମହୀଶୁର ବୃନ୍ଦାବନ ଲେଆଉଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 30, 2026 at 11:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ମହୀଶୁର(କର୍ଣ୍ଣାଟକ): ଦେଶବ୍ୟାପୀ ୧୧୦୦ ନକଲି ବୋମା ଧମକ ମ୍ୟାସେଜ୍ ପଠାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହୀଶୁରରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ।

ମହୀଶୁର ସହରର ବୃନ୍ଦାବନ ଲେଆଉଟ୍‌ର ଏକ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ୪୭ ବର୍ଷିୟ ଶ୍ରୀନିବାସ ଓରଫ ଶ୍ରୀନିବାସ ଲୁଇସ୍ କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପଚରା ଉଚରା ଚଲାଇଛି ।

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ନକଲି ବୋମା ଧମକ ମ୍ୟାସେଜ୍ ପଠାଉଥିଲା । ପୋଲିସ ତାର ଲାପଟପ୍ ସମେତ ତାଠାରୁ ଅନେକ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଜବତ କରିଛି । ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଏହା ଜଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ​​ଯେ, ସେ ସାରା ଦେଶରେ ୧୧୦୦ ଧମକ ମ୍ୟାସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲା ।

ଇ-ମେଲ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଏହିସବୁ ମ୍ୟାସେଜ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ।

ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀନିବାସ ଅବିବାହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବୃନ୍ଦାବନ ଲେଆଉଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛି । ସେ ଜଣେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଏବଂ ବେକାର । ତାଙ୍କ ମାଆ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଯିଏକି ପରିବାର ଚଳାଇଥାନ୍ତି । ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅନ୍ୟତ୍ର ରୁହନ୍ତି । ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀନିବାସ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ।

ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ମିଳିଥିବା ନକଲି ବୋମା ଧମକ ବାର୍ତ୍ତା ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସିଇଏନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।

ଗତ 24 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେଲରେ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା । ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଧମକ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ବୋମା ପକାଇ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8.57ରେ ବିଧାନସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ମେଲକୁ ଏପରି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଆସିଥିଲା । ଆଉ ଏହାର ଠିକ୍ 10 ମିନିଟ ପରେ ଅର୍ଥାତ ସକାଳ 9.08ରେ ଆଉ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟର ଅଫିସିଆଲ ଇ-ମେଲକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି ଧମକ ପାଇବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଥିଲା । ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ପୂରା ବିଧାନସଭା ପରିସର ତଥା ସମସ୍ତ କୋଠାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.