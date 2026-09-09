ଦିଲ୍ଲୀର ଓଖଲାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ, ଜଣେ ମୃତ, 5ରୁ 6 ଆହତ
ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଓଖଲା ଫେଜ୍ 1 ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି
Published : September 9, 2026 at 1:15 PM IST|
Updated : September 9, 2026 at 1:38 PM IST
Delhi Okhla Blast ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଓଖଲା ଫେଜ୍-1 କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ନିକଟରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ଏକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ଫଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି 5-6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଥରି ଉଠିଥିଲା ।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । 3ଟି ୱାଟର ଟେଣ୍ଡର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମଲ୍ଟି-କାଜୁଆଲିଟି ଫାଷ୍ଟ ରେସପଣ୍ଡର ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।
Delhi: A cylinder blast in Okhla Industrial Area Phase 1 left one person dead and several others injured. Fire department personnel and Delhi Police teams are present at the spot pic.twitter.com/oXglLJukMF— IANS (@ians_india) September 9, 2026
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ 5ରୁ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ବସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏହା ଘଟିଲା ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ:
ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସାଉଦ କହିଛନ୍ତି, "ସକାଳ ପାଖାପାଖି 10.30 ସମୟରେ ଆମେ ପାଖରେ ବସି ଚା' ପିଉଥିଲୁ । ଏହି ସମୟରେ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକରୁ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବାହାର କରାଯାଉଥିଲା । ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଆଖପାଖ 100 ମିଟରରେ ପରିଧି ଭିତରେ ଥିବା କିଛି କମ୍ପାନୀ କୋଠାର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଛି ।"
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଖୁର୍ସିଦ ଆଲମ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ । ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଟ୍ରକରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଖାଲି କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାୟ 4-5 ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।"