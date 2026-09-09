ETV Bharat / bharat

ଦିଲ୍ଲୀର ଓଖଲାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ, ଜଣେ ମୃତ, 5ରୁ 6 ଆହତ

ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଓଖଲା ଫେଜ୍ 1 ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି

Delhi Okhla Phase 1 oxygen cylinder blast Death injured
ଦିଲ୍ଲୀର ଓଖଲା ଫେଜ୍-1 କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 9, 2026 at 1:15 PM IST

|

Updated : September 9, 2026 at 1:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Delhi Okhla Blast ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଓଖଲା ଫେଜ୍-1 କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ନିକଟରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ଏକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ଫଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି 5-6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଥରି ଉଠିଥିଲା ।

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍‌ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । 3ଟି ୱାଟର ଟେଣ୍ଡର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମଲ୍ଟି-କାଜୁଆଲିଟି ଫାଷ୍ଟ ରେସପଣ୍ଡର ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।

ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ 5ରୁ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ବସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏହା ଘଟିଲା ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।

କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ:

ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସାଉଦ କହିଛନ୍ତି, "ସକାଳ ପାଖାପାଖି 10.30 ସମୟରେ ଆମେ ପାଖରେ ବସି ଚା' ପିଉଥିଲୁ । ଏହି ସମୟରେ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକରୁ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବାହାର କରାଯାଉଥିଲା । ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଆଖପାଖ 100 ମିଟରରେ ପରିଧି ଭିତରେ ଥିବା କିଛି କମ୍ପାନୀ କୋଠାର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଛି ।"

ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଖୁର୍ସିଦ ଆଲମ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ । ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଟ୍ରକରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଖାଲି କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାୟ 4-5 ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବହୁତଳ କୋଠା; ୨ ମୃତ, ୫ ଗୁରୁତର, ଅନେକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା

ଦିଲ୍ଲୀ କୋଠା ଭୁଶୁଡିବା ଘଟଣା: ଦୁଇ ଦିନିଆ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ମହେଶ ଗୁପ୍ତା, ଜେଲ ଗଲେ ପରିବାର

Last Updated : September 9, 2026 at 1:38 PM IST

TAGGED:

OXYGEN CYLINDER BLAST
OKHLA PHASE 1
DELHI CYLINDER BLAST
ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ
DELHI BLAST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.