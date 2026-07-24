ETV Bharat / bharat

ପେପର ଲିକ୍ ଉପରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ବିଲକୁ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ; ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ, 1 କୋଟି ଜରିମାନା

କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ , ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନ ତୁଳନାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ରେ ସାମିଲ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଚିଠା ବିଧେୟକକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।

Delhi NEET Protest abinet Approves Amendments To Anti Paper Leak Law
ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 24, 2026 at 6:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିଥିବା ଘୋଷଣାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣା ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ପେପର ଲିକ ମାମଲାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଲକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି । ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କପି ସଂଗଠିତ ଅପରାଧରେ ସାମିଲ ଲୋକଙ୍କୁ 5ରୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସହ ଅତି କମରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।

ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରାବଧାନ ଥିବା ଏକ ବିଲ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସଂସଦରେ ଆଗତ କରାଯିବ। ଏହି ଘୋଷଣା କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ , ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନ ତୁଳନାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ରେ ସାମିଲ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଚିଠା ବିଧେୟକକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।

ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଏବଂ ମେ’ ମାସରେ NEET-UG ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏହି ଘୋଷଣା ଆସିଛି।

2024ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂଆ ବିଲ ଆଣିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକକୁ ନେଇ ଏକ ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ପବ୍ଲିକ ଏଗ୍ଜାମିନେସନ ଆକ୍ଟ-2024(ପେପର ଲିକ ବିରୋଧୀ ଆଇନ)କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବାର ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ ଜୁନ 2024ରେ ବିଲକୁ ନୋଟିଫାଏ କରା ଯାଇଥିଲା ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତଥା ତାଙ୍କର ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପବ୍ଲିକ ଏଗ୍ଜାମିନେସନ (ସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା)ରେ ସାମିଲ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଥିବା ଅସାଧୁ ଉପାୟ କିମ୍ବା କରାଯାଉଥିବା ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ନଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ୟୁପିଏସସି, କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ, ରେଲୱେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରିକ୍ରୁଇଟମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା, ଏନଟିଏ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁଚିତ ଉପାୟକୁ ରୋକିବା । ସୂଚନା ଥାଉ, ପୂର୍ବ ବିଲରେ କପି ରୋକିବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଯାଏ ଜେଲ ପ୍ରାବଧାନ ଥିଲା ।

ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସଂସଦରେ ଆଗତ ହୋଇପାରେ ବିଲ୍

କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସଂସଦରେ ଏହି ବିଲ୍ ସଂସଦରେ ଆଗତ ହୋଇପାରେ । କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସଂସଦ ଉପରେ ରହିବ ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ୧୯୯୪ ବ୍ୟାଚ୍‌ର ରାଜସ୍ଥାନ କ୍ୟାଡର ଆଇଏଏସ୍ (IAS) ଅଧିକାରୀ ନରେଶ ପାଲ୍ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନୂଆ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିନୀତ ଯୋଶୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଏକପାଖିଆ ମନ କି ବାତ': ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋଦିଙ୍କ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କଂଗ୍ରେସର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା; ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ କୋର୍ଟରେ ହେବ ଶୁଣାଣି

TAGGED:

BLANK
CJP PROTEST
COCKROACH JANTA PARTY
ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ
DELHI NEET PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.