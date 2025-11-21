ETV Bharat / bharat

ବିଷାକ୍ତ ବଳୟ ଘେରରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର: ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ମାନ ସବୁଠି 'ଅତି ଖରାପ' ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ

ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ୍ୟୁଆଇ ବା ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 370 ଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀର 39 ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରମଧ୍ୟରୁ 19ଟି କେନ୍ଦ୍ରର ଏକ୍ୟୁଆଇ ଲେଭଲ ଗମ୍ଭୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ।

A thick layer of smog reduced visibility across Delhi-NCR
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 21, 2025 at 2:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଇଲାକାରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ତଳମୁହାଁ ହେଉଛି । ହେଲେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାଂଘାତିକ ହୋଇଛି । ଲଗାତାର 7 ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଏବଂ ନାଶନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ (NCR)ର ଅଧିବାସୀ ବିଶାକ୍ତ ବାୟୁର ବଳୟ ଭିତରେ ରହି ଆସୁଅନ୍ତି । ସାରା ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ୍ୟୁଆଇ ବା ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 370 ଥିଲା ଯାହାକି ଅତି ଖରାପ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (CPCB) ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତାର ମାନ ସିଭିଅର ବା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସମୀର ଆପର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀର 39 ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 19ଟି କେନ୍ଦ୍ରର ଏକ୍ୟୁଆଇ ଲେଭଲ ଗମ୍ଭୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି । ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଅତି ଖରାପ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲାଇଭ୍ AQI ମନିଟରିଂ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସକାଳ 10ଟାରେ ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ 423 ରହିଛି । ସେହିପରି ବାୱାନରେ 430, ବୁରାରି କ୍ରସିଂରେ 404, ଜାହାଙ୍ଗୀର ପୁରୀ 433, ମୁଣ୍ଡକାରେ 435, ନରେଲାରେ 408, ଆରକେ ପୁରମରେ 406 ଏବଂ ରୋହିଣୀରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ମାନ421 ରହିଛି, ଯାହାକି ଗମ୍ଭୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ।

ମାତ୍ର ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଭଲ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ଲୋଧି ରୋଡରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା 286, ମନ୍ଦିର ମାର୍ଗରେ 278 ଏବଂ ଆଇଏଚବିଏଏସ ଦିଲଶାଦ ଗାର୍ଡେନରେ 255 ଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଖରାପ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଉଛି । ଅନ୍ୟସବୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାୟୁର ମାନ ଅତି ଖରାପ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ।

ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ୟୁଆଇ ବିଭାଗୀକରଣ ଅଙ୍କକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଶୂନ୍ୟରୁ 50 ଯାଏ ଭଲ, 51ରୁ 100 ସନ୍ତୋଷଜନକ, 101ରୁ 200 ମଧ୍ୟମ, 201ରୁ 300 ଖରାପ, 301ରୁ 400 ଅତି ଖରାପ ଏବଂ 401ରୁ 500 ଗମ୍ଭୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ଦିଲ୍ଲୀର ଦୂଷିତ ବାୟୁ ଏନସିଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି । ଗାଜିଆବାଦ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଇଲାକା ବୋଲି ରେକର୍ଡରୁ ଜଣାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ 431 ଅର୍ଥାତ ଗମ୍ଭୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି । ନଏଡାରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ 440, ଗ୍ରେଟର ନଏଡାରେ 377 ରହଛି ଯାହା କି ଅତି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ତେବେ ଗୁରଗାଓଁରେ ବାୟୁର ମାନ 294 ରହିଛି ଯାହା ଖରାପ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅଟେ ।

ତେବେ ସ୍ଥିର ପାଗ ଯୋଗୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତରରେ ସୁଧାର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ ରହିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ , ଛୋଟ ପିଲା, ବୟସ୍କ ତଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସୀମିତ ରଖିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ପିଏମ ମୋଦି, ଜି-20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ରାଜେଶ ଖୀମଜି ଶୁଣାଇଲା ଅଜବ କାହାଣୀ.. 'କୁକୁର ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲା'

TAGGED:

DELHI POLLUTION
AIR QUALITY INDEX
SEVERE CATEGORY
NATIONAL CAPITAL REGION NCR
ELHI NCR AQI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିମୁଖ ଚାଷୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି GI ଟ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷାରେ

'ଗଛ ଦିଦି' ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ : ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ଲଗାଇଲେଣି 15000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ

ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ସସ୍ମିତା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ: ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ FOODK

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.