ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବଢାଇଲା ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ; ତୃତୀୟ ଦିନରେ 300 ଉପରେ ରହିଛି AQI

ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୁଷଣ ପୁଣି ବିଗିଡାବାରେ ଲାଗିଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (CPCB) ଅନୁସାରେ, ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୋମବାର  ସକାଳ 7ଟାରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ 319ରେ ରହିଛି ।

Representational Picture
Representational Picture (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 4, 2025 at 1:50 PM IST

2 Min Read
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୁଷଣ ପୁଣି ବିଗିଡାବାରେ ଲାଗିଛି । ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଏହାର ମାନ ଅତି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଏବଂ ସକାଳେ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ବାୟୁର AQI ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ବାୟୁ ପ୍ରଦୁଷଣ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ଲାଗି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି । ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ 300 ଉପରେ ରହିଛି ।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (CPCB) ଅନୁସାରେ, ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୋମବାର ସକାଳ 7ଟାରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ 319ରେ ରହିଛି, ଯାହା ଗମ୍ଭୀର ଶ୍ରେଣୀର ବା ଅତି ଖରାପ ସ୍ତରର ଅଟେ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ, ଗତାକଲି ଅର୍ଥାତ ସୋମବାର ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 21 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥିଲା । ତେବେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥଣ୍ଡା, କୁହୁ଼ଡି ସାଙ୍ଗକୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।

ସବୁଠି AQI ମାନ 300 ଉପରେ

ସିପିସିବି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବା ଏକ୍ୟୁଆଇ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା 309 ଥିବାବେଳେ ଗାଜିଆବାଦରେ 375, ନଏଡା ଏବଂ ଗ୍ରେଟର ନଏଡାରେ 325 ରହିଛି । ସେହିପରି ଗାଜିଆବାଦ ଜିଲ୍ଲା ଏମଏମଜି ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତର ଡା.ସାନ୍ତାରାମ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ରୋକିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ସତର୍କ ରହିବା । ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ଏତେ ଅଧିକ ରହିଛି ଯେ, କେବଳ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବା । ଏଥି ସହିତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନ ଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସାନ୍ତାରାମ ବର୍ମା । ସେହିପରି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୋଟିନଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

CPCB ଅନୁସାରେ ଆଲିପୁରରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା 421 ଥିବାବେଳେ ଶାଦିପୁରରେ 308, ଆଇଟିକ୍ୟୁରେ 347, ସୋନିଆ ବିହାରରେ 440, ନରେଲା 388 ରହିଛି ।

କେମିତି ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି

ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଏଯାଏ ଶୀତର ଅନୁଭୂତ ହୋଇନାହିଁ । ଏଥର ଶୀତ ବିଳମ୍ବରେ ଆସି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏଥର ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଅବଧି କମ୍ ରହିବ । ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଧିକ ଶୀତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶୀତ ଅନୁଭବ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ନଭେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଶୀତା ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଥଣ୍ଡା ଆକଳନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।


