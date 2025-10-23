ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ କମିଲା ବିମାନ ଭଡ଼ା
ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଆସିବା ପାଇଁ କମିଲା ବିମାନ ଭଡ଼ା । 30ରୁ 40 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
Published : October 23, 2025 at 7:54 PM IST
ପ୍ରୟାଗରାଜ: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କମିଲା ବିମାନ ଭଡ଼ା । ଦୀପାବଳି ପରେ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଏବଂ ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ଆକାଶଛୁଆଁ ରହିଥିବା ବିମାନ ଭଡ଼ା ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବିମାନ ଭଡ଼ା 30ରୁ 40 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବଣ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତେଣୁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଭଡ଼ା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା । ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ମୁମ୍ବାଇକୁ ଟିକେଟ୍ 25,000ରୁ 27,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । ଯାହା ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଭଡ଼ା 5,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ 9,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଛି ।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ-ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରୁଟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି:
ପ୍ରୟାଗରାଜ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି,"ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଭଡ଼ା ଏବେ ପ୍ରାୟ 6,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଫେରିବା ଭଡ଼ା 9,000 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସେହିପରି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଡ଼ା 7,500 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଫେରିବା ଭଡ଼ 8,000 ରହିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିମାନ ଭଡ଼ା 6,500 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଫେରିବା ଟିକଟ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 9,000 ଟଙ୍କା । ସେହିପରି ରାୟପୁରକୁ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ 4,500 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ।"
|ପ୍ରୟାଗରାଜ ପାଇଁ ବିମାନ ଦର
|ଯିବା
|ଫେରିବା
|ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ - ପ୍ରୟାଗରାଜ
|6,000 ଟଙ୍କା
|9,000 ଟଙ୍କା
|ହାଇଦ୍ରାବାଦ - ପ୍ରୟାଗରାଜ
|7,500 ଟଙ୍କା
|8,000 ଟଙ୍କା
|ଭୁବନେଶ୍ୱର - ପ୍ରୟାଗରାଜ
|7,500 ଟଙ୍କା
|8,000 ଟଙ୍କା
|ରାୟପୁର - ପ୍ରୟାଗରାଜ
|4,500 ଟଙ୍କା
|-
ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ 7ଟି ସହରକୁ ନିୟମିତ ବିମାନ:
ପ୍ରୟାଗରାଜ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ରାୟପୁର ଏବଂ ବିଳାସପୁରକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ରହିଛି । ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରୁଟରେ ସିଟ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭଡ଼ା ଅଧିକ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ, ବୁକିଂ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ଲେକ୍ସି ଭଡ଼ା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଡ଼ା ଆଉ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ,କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଏହା ସ୍ଥିର ରହିପାରେ ।
ଏପରି କହିଲେ ଯାତ୍ରୀ :
ଡିସେମ୍ବର ଶେଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଡ଼ା ପୁଣି ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରୟାଗରାଜର ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ମାସରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ୧୪,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ରୁଟରେ ଟିକେଟ୍ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ।ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ।"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ