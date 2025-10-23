ETV Bharat / bharat

ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ କମିଲା ବିମାନ ଭଡ଼ା

ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଆସିବା ପାଇଁ କମିଲା ବିମାନ ଭଡ଼ା । 30ରୁ 40 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

REDUCTION IN FLIGHT FARES
REDUCTION IN FLIGHT FARES (FIle pic)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 23, 2025 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପ୍ରୟାଗରାଜ: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କମିଲା ବିମାନ ଭଡ଼ା । ଦୀପାବଳି ପରେ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଏବଂ ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ଆକାଶଛୁଆଁ ରହିଥିବା ବିମାନ ଭଡ଼ା ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବିମାନ ଭଡ଼ା 30ରୁ 40 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବଣ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତେଣୁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଭଡ଼ା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା । ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ମୁମ୍ବାଇକୁ ଟିକେଟ୍ 25,000ରୁ 27,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । ଯାହା ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଭଡ଼ା 5,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ 9,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଛି ।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ-ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରୁଟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି:

ପ୍ରୟାଗରାଜ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି,"ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଭଡ଼ା ଏବେ ପ୍ରାୟ 6,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଫେରିବା ଭଡ଼ା 9,000 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସେହିପରି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଡ଼ା 7,500 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଫେରିବା ଭଡ଼ 8,000 ରହିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିମାନ ଭଡ଼ା 6,500 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଫେରିବା ଟିକଟ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 9,000 ଟଙ୍କା । ସେହିପରି ରାୟପୁରକୁ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ 4,500 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ।"

ପ୍ରୟାଗରାଜ ପାଇଁ ବିମାନ ଦରଯିବା ଫେରିବା
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ - ପ୍ରୟାଗରାଜ6,000 ଟଙ୍କା 9,000 ଟଙ୍କା
ହାଇଦ୍ରାବାଦ - ପ୍ରୟାଗରାଜ7,500 ଟଙ୍କା 8,000 ଟଙ୍କା
ଭୁବନେଶ୍ୱର - ପ୍ରୟାଗରାଜ 7,500 ଟଙ୍କା8,000 ଟଙ୍କା
ରାୟପୁର - ପ୍ରୟାଗରାଜ4,500 ଟଙ୍କା -

ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ 7ଟି ସହରକୁ ନିୟମିତ ବିମାନ:

ପ୍ରୟାଗରାଜ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ରାୟପୁର ଏବଂ ବିଳାସପୁରକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ରହିଛି । ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରୁଟରେ ସିଟ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭଡ଼ା ଅଧିକ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ, ବୁକିଂ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ଲେକ୍ସି ଭଡ଼ା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଡ଼ା ଆଉ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ,କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଏହା ସ୍ଥିର ରହିପାରେ ।

ଏପରି କହିଲେ ଯାତ୍ରୀ :

ଡିସେମ୍ବର ଶେଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଡ଼ା ପୁଣି ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରୟାଗରାଜର ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ମାସରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ୧୪,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ରୁଟରେ ଟିକେଟ୍ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ।ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମହଙ୍ଗା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏଣିକି ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ହେବ ଶସ୍ତା; ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ ଟର୍ମିନାଲ 3

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବାରଣାସୀ-ଅଯୋଧ୍ୟା ବୁଲିବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗଡ଼ିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବଢୁଛି ଟ୍ରେନ ଆଲାର୍ମ ଚେନ ଟାଣିବା ଅପରାଧ, ୯ ମାସରେ ୧୪୮୦ ଜଣ ଗିରଫ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

NEW AIRFARES
DIRECT FLIGHTS 7 CITIES PRAYAGRAJ
DELHI MUMBAI BENGALURU AIRFARES
PRAYAGRAJ FLIGHT TICKET PRICE
REDUCTION IN FLIGHT FARES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.