ସକାଳ ୪ଟାରୁ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ, ଦେଢ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁଆର ଟିକେଟ ବାଣ୍ଟିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ
ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂର୍ବ-ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ୧.୩୦ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁଆର ଟିକେଟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
Published : August 14, 2026 at 11:31 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନକ ପରେ ଦେଶ ପାଳିବ 80ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ ଯାତାୟାତକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ସକାଳ ୪ଟାରୁ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
METRO SERVICES TO COMMENCE AT 04:00 AM ON INDEPENDENCE DAY— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) August 13, 2026
To facilitate the movement of Special Guests, Invitees, and the general public attending the Independence Day Celebration 2026 on Saturday, 15th August 2026, the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) will commence metro… pic.twitter.com/j9ytmOgcKw
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଦେଢ ଲକ୍ଷ ଟିକେଟ ଦେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ
ସକାଳ ୪ଟାରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ସେଦିନର ନିୟମିତ ସମୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଲାଇନରେ ପ୍ରତି ୩୦ ମିନିଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ ଚାଲିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂର୍ବ-ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ୧.୩୦ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁଆର ଟିକେଟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବୈଧ ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂର୍ବ-ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା QR ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର QR ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରାର ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି, ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁଜ ଦୟାଲ କହିଛନ୍ତି ।
ଲାଲକିଲ୍ଲା, ଜାମା ମସଜିଦ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଗେଟ୍ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ସ୍ଥଳର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର । ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଅତଥି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବା ସମୟରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି।
ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ସମାରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏହି ଉତ୍ସବ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'ର ୧୫୦ ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ସ୍ମୃତିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଗାନ କରାଯିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଗଷ୍ଟ 15କୁ 'ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ' ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ ପରେଡ: ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି, ପୋଲିସର ବହୁସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା