ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା; କେଜ୍ରିୱାଲ ଏବଂ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍
ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ରାୟ । ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଓ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଦୋଷମୁକ୍ତ । ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଉଜ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ।
Published : February 27, 2026 at 11:28 AM IST|
Updated : February 27, 2026 at 11:39 AM IST
Delhi Excise Policy Case ନୂଅଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା । କୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଏବଂ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗରୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମିଳିଛି । ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ କାନ୍ଦିବା ସହ କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନୁହେଁ । କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେଜ୍ରିୱାଲ ଏବଂ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ସଚ୍ଚୋଟ ।"
#WATCH | Delhi | Advocate Vivek Jain, counsel for Arvind Kejriwal, says, " the court has said that it meticulously went through all evidence produced by cbi and not a shred of allegation can be said to cross the threshold of charge. the court has discharged them, saying that there… pic.twitter.com/kBjgUL4LEy— ANI (@ANI) February 27, 2026
କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ :
ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଥିଲୁ ଯେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହୁଏ । ଆମର ଭାରତୀୟ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି । ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ମୋଦି ଜୀ ମିଶି AAPକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର 5 ଜଣ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଟାଣି ଆଣି ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । କେଜ୍ରିୱାଲ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି । ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବଳ ସଚ୍ଚୋଟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି । ଆଜି କୋର୍ଟ , କେଜ୍ରିୱାଲ, ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଏବଂ ଆପ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟ କହିଛନ୍ତି ।"
Court discharges Kejriwal, Sisodia in Delhi Excise policy case, family says " truth always prevails"— ANI Digital (@ani_digital) February 27, 2026
read @ANI Story | https://t.co/WApDSRHtQu #ArvindKejriwal #ManishSisodia #Court #Delhi pic.twitter.com/iijDeIrGbW
CBIର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ:
ତେବେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, କୋର୍ଟ CBIର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ ଯେ, CBI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କାଗଜପତ୍ର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ । ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ CBI ଓକିଲଙ୍କଠାରୁ ସଚ୍ଚୋଟତା ଆଶା କରେ । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି ଯେ, 'ସାଉଥ୍ ଗ୍ରୁପ୍' ଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଯଦି CBI ଚେନ୍ନାଇରେ ସମାନ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ 'ସାଉଥ୍ ଗ୍ରୁପ୍' ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ ? ଏହି ଶବ୍ଦ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ?"
CBI ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, "ଏହା ଅନେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ।" ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ, "ଆମେରିକାରେ ଏକ ମାମଲା ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଡୋମିନିକାନ୍ ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ 'ସାଉଥ୍ ଗ୍ରୁପ୍' ଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।"
#WATCH | Delhi Court discharges AAP national convenor Arvind Kejriwal and party leader Manish Sisodia in Excise policy case— ANI (@ANI) February 27, 2026
Arvind Kejriwal's wife, Sunita Kejriwal, says, " i would like to thank god today. arvind ji has spent his life with honesty. but these people (bjp) sent… pic.twitter.com/cUzz4y2Iy6
ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ
ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ, ଜଷ୍ଟିସ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ମଧ୍ୟ CBI ତଦନ୍ତ ଉପରେ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ତୃତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କୌଣସି ସାକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ବୟାନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ନୁହେଁ । କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣର ଅଭାବ ଅଛି ।
ସମସ୍ତ ୨୩ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ
କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ 23 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି । ବିଚାରପତି କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଫ୍ରେମ୍ କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ ସିବିଆଇକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
CBI ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ, ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ, ଦୁର୍ଗେଶ ପାଠକ ଏବଂ କେ. କବିତାଙ୍କ ସମେତ 23 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ସିବିଆଇ ପ୍ରଥମେ 2022 ମସିହାରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ପରେ ଏକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ED 21 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2024ରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା । 10 ମେ'ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଜୁନ୍ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେ 2 ଜୁନ୍ 2024ରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ । 26 ଜୁନ୍ 2024ରେ CBI କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । 10 ମେ', 2024ରେ ED ଏକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଆରଏସ୍ ନେତା କବିତା, ଚନପ୍ରୀତ ସିଂହ, ଦାମୋଦର ଶର୍ମା, ପ୍ରିନ୍ସ କୁମାର ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା । କୋର୍ଟ 29 ମେ'ରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଉପରେ ବିଚାର କରିଥିଲେ ।
2024 ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କବିତାଙ୍କୁ CBI ଏବଂ ED ମାମଲାରେ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ CBI ମାମଲାରେ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, 12 ଜୁଲାଇ, 2024ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ED ମାମଲାରେ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।