ETV Bharat / bharat

ଦିଲ୍ଲୀ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦ: AAP ନେତା ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଅଟକ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ 11 ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ

ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ।

Delhi Jantar Mantar Protest
ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 2, 2026 at 1:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସିଭିଲ ସୋସାଇଟ ଗ୍ରୁପ, ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ BNSSର ଧାରା 163 ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି । ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ AAP ନେତା ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଏବଂ ଅନେକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ।

AAP ନେତା ଅଟକ:

ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପ ନେତା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଟ୍ ସଭାପତି ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ସୌରଭ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ

ଜନ୍ତରମନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି । ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳର 1.5 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ସକାଳ 9ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଜନ୍ତରମନ୍ତରକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ବହୁସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଜନ୍ତର ମନ୍ତର, ଟଲଷ୍ଟୟ ମାର୍ଗ ଏବଂ କେରଳ ଭବନରେ ଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳକୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଅଶୋକା ରୋଡ୍ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।


11ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବନ୍ଦ:

ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀର 11ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଜନପଥ, ପଟେଲ ଚୌକ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବାଳୟ, ରାଜୀବ ଚୌକ, ସେବା ତୀର୍ଥ, ମଣ୍ଡି ହାଉସ, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ, ଆଇଏନଏ, ଚାୱରୀ ବଜାର, ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ମାର୍ଗ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ।

ଯାତ୍ରୀମାନେ ରାଜୀବ ଚୌକ, ମଣ୍ଡି ହାଉସ୍, INA, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବାଳୟରେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ସହରର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗତିବିଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

'ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ହଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ'- ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ବୈଠକରେ ଖଡଗେଙ୍କ ଦାବି

ବିବାଦ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଏଣିକି ଫର୍ମ-6 ସହ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ଅତିରିକ୍ତ ଘୋଷଣାପତ୍ର

TAGGED:

CEC GYANESH KUMAR
DELHI PROTEST
ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର
ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦ
DELHI JANTAR MANTAR PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.