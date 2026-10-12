ଏଣିକି ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ମନା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ରାମଲୀଳା ମଇଦାନ, ବୁରାଡି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସିବିଡି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇପାରିବା ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ନୁହେଁ । ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।
Published : October 12, 2026 at 4:07 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଣିକି ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ମନା । ଧାରଣା ସ୍ଥଳରୁ ହଟିଲା ଜନ୍ତର ମନ୍ତରର ନାଁ । ଏହା ବଦଳରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ତିନିଟି ସ୍ଥାନ ଯଥା- ରାମଲୀଳା ମଇଦାନ, ବୁରାଡି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସିବିଡି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଧାରଣାସ୍ଥଳ ଭାବେ ନାମିତ କରିଛି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ । ଦେଶରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ(SIR) ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏପରି ସମୟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ।
ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏହି ସ୍ଥାନ ହେବ ଧାରଣା ସ୍ଥଳ...
ଦିଲ୍ଲୀ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୋଟିସ୍ ଅନୁସାରେ, ବିକ୍ଷୋଭ, ପ୍ରତିବାଦ, ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 3ଟି ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନର ଅନୁରାଗ କୁମାର ଗତକାଲି(11 ଅକ୍ଟୋବର) ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ରାମଲୀଳା ମଇଦାନ, ବୁରାଡି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଓ ସିବିଡି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଧାରଣାସ୍ଥଳ ଭାବେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି । ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ପରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ।
STORY | Jantar Mantar denotified as protest site, police names three new venues The Delhi Police has denotified Jantar Mantar as a designated site for protests and named three new spots for holding such demonstrations, according to an official order. Delhi Police Commissioner Anurag Kumar issued the standing order on October 11, naming Ramlila Maidan, Burari Ground and CBD Ground in east Delhi as the new designated sites for protests and demonstrations. The move comes amid heightened security arrangements in the national capital following calls to gather for protests at Jantar Mantar.— Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2026
ନୂଆ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା କମିଟି:
ନାଗରିକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ତଥା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲା । ନୋଟିସ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ସ୍ଥାନ ନାମିତ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାରଣାସ୍ଥଳ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ଧାରଣାସ୍ଥଳ ରହିବା ଉପରେ କମିଟି ମନା କରିଥିଲା । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନର ଅନୁରାଗ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ SOP ବା ମାର୍ଗଦଶିକା ଜାରି କରାଯିବ । ତେବେ 28 ଏପ୍ରିଲ 2022 ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଦେଶରେ ଆଶିଂକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ କମିଶନର, ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ କମିଶନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।