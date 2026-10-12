ETV Bharat / bharat

ଏଣିକି ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ମନା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

ରାମଲୀଳା ମଇଦାନ, ବୁରାଡି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସିବିଡି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇପାରିବା ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ନୁହେଁ । ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।

Jantar Mantar
ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ (File Photo PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 12, 2026 at 4:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଣିକି ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ମନା । ଧାରଣା ସ୍ଥଳରୁ ହଟିଲା ଜନ୍ତର ମନ୍ତରର ନାଁ । ଏହା ବଦଳରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ତିନିଟି ସ୍ଥାନ ଯଥା- ରାମଲୀଳା ମଇଦାନ, ବୁରାଡି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସିବିଡି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଧାରଣାସ୍ଥଳ ଭାବେ ନାମିତ କରିଛି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ । ଦେଶରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ(SIR) ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏପରି ସମୟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ।

ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏହି ସ୍ଥାନ ହେବ ଧାରଣା ସ୍ଥଳ...

ଦିଲ୍ଲୀ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୋଟିସ୍‌ ଅନୁସାରେ, ବିକ୍ଷୋଭ, ପ୍ରତିବାଦ, ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 3ଟି ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନର ଅନୁରାଗ କୁମାର ଗତକାଲି(11 ଅକ୍ଟୋବର) ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ରାମଲୀଳା ମଇଦାନ, ବୁରାଡି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଓ ସିବିଡି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଧାରଣାସ୍ଥଳ ଭାବେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି । ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ପରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ।

ନୂଆ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା କମିଟି:

ନାଗରିକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ତଥା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲା । ନୋଟିସ୍‌ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ସ୍ଥାନ ନାମିତ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାରଣାସ୍ଥଳ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ଧାରଣାସ୍ଥଳ ରହିବା ଉପରେ କମିଟି ମନା କରିଥିଲା । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନର ଅନୁରାଗ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ SOP ବା ମାର୍ଗଦଶିକା ଜାରି କରାଯିବ । ତେବେ 28 ଏପ୍ରିଲ 2022 ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଦେଶରେ ଆଶିଂକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ କମିଶନର, ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ କମିଶନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ; ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି ନେଇ କେରଳ ବିଧାନସଭାରେ ବିଲ ଗୃହୀତ

‘ଅଟକ ନୁହେଁ ଅପହରଣ’: ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଧ୍ରୁବ ରାଠୀ

ଜେଜେମା'ଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିଲେନି ଦୀପକେ; ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ

TAGGED:

DELHI NO PROTEST SITE
RAMLILA MAIDAN PROTEST SITE
ଦିଲ୍ଲୀ ଜନ୍ତରମନ୍ତର
ଦିଲ୍ଲୀ ଧାରଣାସ୍ଥଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
JANTAR MANTAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.