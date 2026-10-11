ଦିଲ୍ଲୀ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ; ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମେଟ୍ରୋ ଓ ରେଳ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବା ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣୀ
ଶନିବାର ପାଖାପାଖି ୭,୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା ଓ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାସୁଦ୍ଧା ଛାଡ଼ିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଭିଜିତ୍ ଦିପକେ, ସୌରଭ ଦାସ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରଙ୍କା ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଧ୍ରୁବ୍ ରାଠୀ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି।
Published : October 11, 2026 at 7:40 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଶୁଣାଣୀରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ CJP ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ମେଟ୍ରୋ ଓ ରେଳ ସେବାକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅବମାନନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି (ରବିବାର) ଶୁଣାଣି କରିବେ ।
ଆଜି ଶୁଣାଣୀ:
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟା ବାଗଚି ଏବଂ ଭି ମୋହନଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏକ ବେଞ୍ଚ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଏର ହୋଇଥିବା ଆବେଦନର ଶୁଣାଣୀ କରିବେ । ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଗୋବିନ୍ଦ ମୋହନ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ କମିଶନର ଅନୁରାଗ କୁମାର ଏବଂ ଡିଏମଆରସି (DMRC) ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଟି. ଥାରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି । ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ CJP ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ୍ ଶତାଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଶନିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କର୍ମୀ ସୌରଭ ଦାସ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କାଙ୍କୁ ବିମାନରୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା ।
ଶନିବାର ଦିନ ପାଖାପାଖି 7,000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଛାଡ଼ିଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସିଜେପି (CJP) ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ୍ ଦିପକେ, ସୌରଭ ଦାସ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରଙ୍କା ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଧ୍ରୁବ୍ ରାଠୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ସିନ୍ଦେ ନେଇପାରନ୍ତି ନେତୃତ୍ବ:
CJP ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଜିତ୍ଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ଅଟକ ରଖାଯିବା ସତ୍ତ୍ବେ ପୁନର୍ବାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ସିନ୍ଦେ ଆଜି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ପୋଲିସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସକାଳ 10ଟାରେ ଜନ୍ତରମନ୍ତର ଠାରେ ଆଉ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
The Modi Govt fears that if we unite again, their throne will be at stake. But we’re not backing down! We will march to Jantar Mantar again tomorrow and stay there until all our demands are met. https://t.co/dAmKvCo0lw— Cockroaches of India (@CJP_for_India) October 10, 2026
AISA ସଭାପତିଙ୍କ ଆହ୍ବାନ:
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା "କକ୍ରୋଚ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ" (Cockroach Movement) ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଅନେକ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ 'ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍' (AISA)ର ସଭାପତି ନେହା ବୋରା ସାମିଲ ଥିଲେ । ପରେ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଆଯାଇଥିଲା । ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । "ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, ଆପଣ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ନା ଦିଲ୍ଲୀର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବେ," ବୋଲି ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଭିଡିଓ ବୟାନରେ ନେହା ବୋରା କହିଛନ୍ତି।
ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଓ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Another part of Delhi will become Jantar Mantar tomorrow! Stay tuned for updates. : Neha Bora https://t.co/97fviCGpCA— Cockroaches of India (@CJP_for_India) October 10, 2026
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁରକ୍ଷା:
ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତର ଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ କୌଣସି ସମ୍ମେଳନ ସଂଗଠିତ ନହେବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛନ୍ତି । ପାଖାପାଖି 25,000 ପୋଲିସ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀ ଶନିବାର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀର ସୀମା, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍, ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍, ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ।
ଗତକାଲି ମେଟ୍ରୋ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଅଧିକାଂଶ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ଟ୍ରେନ ଗୁଡିକର ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ କିଛି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା । ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତର ଠାରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ।