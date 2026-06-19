'NEET ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଷେଧ'- ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ
NEET ପରୀକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଜି ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି ।
Published : June 19, 2026 at 11:47 AM IST
TELEGRAM APP BAN TILL 22 JUNE, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା NEET ପୁନଃପରୀକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଷେଧ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା NEET 2026 ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପେପର ଲିକ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଟେଲିଗ୍ରାମର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ତେଜସ୍ କାରିଆଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଆଇନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା IT ଆଇନର ଧାରା 69A ପାଳନ କରିଛି । କୋର୍ଟ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଯୁକ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ । ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସଠିକ୍ । କୋର୍ଟ ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରେ ଏ ସମ୍ପର୍କୀତ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଏକ ନୂତନ ଡାର୍କ ୱେବ୍ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଘଟେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟା ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅପରାଧ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବା କଷ୍ଟକର କରିଥିଲା ।
ଜୁନ୍ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶପଥପତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, NEET ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଇଟି ଆଇନର ଧାରା 69A ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଜୁନ୍ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ କୁ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଜୁନ୍ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଡିଟ୍ ଫିଚରକୁ ଅକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦେଶରେ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଜୁନ୍ 30 ସୁଦ୍ଧା ଏଡିଟ୍ ଫିଚରକୁ ଅକ୍ଷମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ, ଜୁନ୍ 21ରେ ହେବାକୁ ଥିବା NEET ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଆଦେଶ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ୍ ଆର. ଭେଙ୍କଟରମଣି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ
ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମ ଭଳି ଦେଶରେ ଯଦି ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ ତେବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ । ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, ଲାଭ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମାନୁପାତିକତାର ନୀତିକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଫିଲଟରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ।
ଟେଲିଗ୍ରାମ କହିଛି ଯେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଇଟି ନିୟମର ନିୟମ 9 ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାରା 69A ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବେଆଇନ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା (NTA) ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି ।
ଟେଲିଗ୍ରାମ କହିଛି ଯେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ଅଭିଯୋଗର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିନାହାନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ।
ଟେଲିଗ୍ରାମ କହିଛି ଯେ, 15 କୋଟି ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ
ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏହାର ଆବେଦନରେ କହିଛି ଯେ, ଏହାର 15 କୋଟି ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, NEET ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଏହାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲା । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସେଜ୍ ଏଡିଟିଂ ଫିଚରକୁ ଅକ୍ଷମ କରିବା ଉଚିତ । ଟେଲିଗ୍ରାମ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାରତରେ Telegram ବ୍ୟାନକୁ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ସିଇଓ, କହିଲେ 'ଚୋରି ରୋକିବାକୁ କଣ ସବୁ ମଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ?'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 21ରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଟକଣା, ଜୁନ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସେବା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ