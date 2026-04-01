ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ! EDର ସମନ ଅବହେଳା ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍
ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟର ମୁକୁଳିବା ଆଦେଶକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ; ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ମାମଲାର ପୁନଃ ଶୁଣାଣି
Published : April 1, 2026 at 6:04 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସମନ ଅବହେଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି । ED ପକ୍ଷରୁ ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟର ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦାଖଲ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିବା ସମୟରେ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି । ସୂଚନା ଥାଉକି, ଅବକାରୀ ଘୋଟାଲା ମାମଲାରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 27ରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଦୋଷ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା ସିବିଆଇ ।
କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଇଟି ଅଭିଯୋଗ:
ଜଷ୍ଟିସ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତା ଶର୍ମାଙ୍କ ବେଞ୍ଚ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ୨୨ ଜାନୁଆରୀରେ ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗରୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଜାରି କରିଥିବା ସମନରେ ହାଜର ନ ହେବାକୁ ନେଇ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଇଟି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା ।
ଦୋଷ ମୁକ୍ତ ପରେ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା ସିବିଆଇ:
ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡିକ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା । ଏଥି ସହିତ, ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ଘୋଟାଲା ସମ୍ପର୍କିତ ସିବିଆଇ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ୨୭ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ସହ ୨୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସିବିଆଇ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି ।
ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲେ ଏସବୁ ନେତା:
ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସିବିଆଇ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା କିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ଟିପ୍ପଣୀ ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଡି ଓ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି । ସଞ୍ଜୟ ସିଂହଙ୍କୁ ୨୦୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୪ରେ ଓ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ୨୦୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲାରେ କେଜ୍ରିୱାଲ, ସିସୋଦିଆ ଓ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜାମିନ୍ ମିଳିଛି ।