ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲା; ଏପ୍ରିଲ ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନେତା ରାଜପାଲଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି
ନିୟମିତ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
Published : March 18, 2026 at 11:30 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଅବଧିକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବୁଧବାର ଏପ୍ରିଲ ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଥିବା ବେଞ୍ଚ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଯାଦବ ନିଜେ ଅଦାଲତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୁରଲୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡକୁ ପୂର୍ବରୁ ୪.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏପ୍ରିଲ ୧ରେ ମାମଲାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବ, ତେବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟକୁ କଠୋର ଭାବେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ପକ୍ଷଗତ ସମ୍ମତିରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ହେବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିରେ କୌଣସି ସ୍ଥଗିତ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୬ରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯାଦବଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଦେଇଥିଲେ । ଫେବୃଆରୀ ୧୨ରେ ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଆଦେଶ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିନଥିଲା ।
ଫେବୃଆରୀ ୫ରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯାଦବଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ପରେ ସେ କାରାଗାରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କର୍କରଡୋମା କୋର୍ଟ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଜେଲ ସଜା ଦେଇଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ଯାଦବଙ୍କୁ ୧.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଧା ଯାଦବଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲାଗିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ 7ଟି ଅଲଗା ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲା ଥିଲା। ୨୦୨୪ ଜୁନରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସଜାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଯାଦବ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ ନୁହଁନ୍ତି ।
ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଦାଲତକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ୨୦୧୦ ଏପ୍ରିଲରେ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଅତା ପତା ଲାପତା" ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଚାହିଥିଲେ। ୨୦୧୦ ମଇ ୩୦ରେ ଦୁଇପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହିଅନୁସାରେ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସୁଧ ସହିତ ମୋଟ ୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦେବାକୁ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ଚୁକ୍ତି ତିନିଥର ନବୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଶେଷ ଚୁକ୍ତି (୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୨) ଅନୁଯାୟୀ ୧୧.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦେବାକୁ ସମ୍ମତି ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା ।
ଜବାବରେ ଯାଦବ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି ଋଣ ନେଇନଥିଲେ, ବରଂ କମ୍ପାନୀରେ ନିବେଶ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାୟାଲ କୋର୍ଟ ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରି ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ।