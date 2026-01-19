ଉନ୍ନାଓ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସ୍ଥଗିତ ଆବେଦନ ଖାରଜ
ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କୁ ଦଶ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉନ୍ନାଓ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ହାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବହିଷ୍କୃତ ବିଜେପି ନେତା କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦଶ ବର୍ଷର ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ, ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ବିଚାରପତି ରବିନ୍ଦ୍ର ଡୁଡେଜାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେଙ୍ଗାର ଦଶ ବର୍ଷର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ସାଢେ ସାତ ବର୍ଷ ହାଜତରେ ବିତାଇ ସାରିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେଙ୍ଗାର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପିଲ୍ ଦାଖଲ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ।
ଡିସେମ୍ବର ୧୬, ୨୦୧୯ରେ ତିସ୍ ହଜାରୀ କୋର୍ଟ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ହେପାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କୁ ଦଶ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ । ତିସ୍ ହଜାରୀ କୋର୍ଟ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ଉପରେ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ । ତିସ୍ ହଜାରୀ କୋର୍ଟ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ସାତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦଶ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ ।
Unnao rape: Delhi HC dismisses plea by Kuldeep Sengar to suspend 10-year sentence in death case of survivor's father. pic.twitter.com/7XOmKdro0Z— Press Trust of India (@PTI_News) January 19, 2026
୯ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୧୮ରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପିତା ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ୪ ଜୁନ୍ ୨୦୧୭ରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା କୁଲଦୀପ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ, କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ଭାଇ ଅତୁଲ ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
୨୦ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୧୯ରେ ତିସ୍ ହଜାରୀ କୋର୍ଟ ଉନ୍ନାଓ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଥିଲେ । ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହିତ, କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ତିସ୍ ହଜାରୀ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗାର ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ।
୨୦ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୯ରେ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେବାର ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ଆବେଦନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି । ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଦଣ୍ଡକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିବା ଆବେଦନ ବିଚାରାଧୀନ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟ ଡିସେମ୍ବର ୨୩, ୨୦୨୫ରେ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ।
