ଦିଲ୍ଲୀ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ: ହାତରେ ଏସିଡ ନୁହେଁ ଲାଗିଥିଲା ଟଏଲେଟ କ୍ଲିନର, ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା ଗିରଫ

ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ବୟାନରେ ତାଳମେଳ ରହୁ ନ ଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅଶୋକ ବିହାର ନିକଟରୁ ଏସିଡ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।

New twist in Delhi acid attack case
New twist in Delhi acid attack case (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 28, 2025 at 6:42 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ହୋଇଥିବା ଏସିଡ ଆକ୍ରମଣ ନୂଆ ମୋଡ ନେଇଛି । ଯୁବତୀଜଣକ ନିଜ ଉପରକୁ ଏସିଡ ପକାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଛାତ୍ରୀଜଣକ ଏସିଡ ମାଡ ନେଇ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲେ, ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସେପରି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ ନଜରକୁ ଆସି ନ ଥିଲା । ବରଂ ଏକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅଶୋକ ବିହାର ନିକଟରୁ ଏସିଡ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ପୋଲିସ ସୋମବାର କହିଛି, ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ବୟାନରେ ତାଳମେଳ ନ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏଥିସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଏର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଉତ୍ପୀଡନ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏସବୁକୁ ଦେଖିବା ପରେ ପୋଲିସ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।

ଏସିଡ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ମିଛ ମାମଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା-ପୋଲିସ

ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣା ପଡିଥିଲା, ମହିଳାଙ୍କ ଉପରକୁ ଏସିଡ ଫିଙ୍ଗାଯାଇ ନ ଥିଲା । ବରଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଝିଅ ନିଜ ଘରୁ ଟଏଲେଟ କ୍ଲିନର ଆଣି ନିଜ ହାତ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ଏସିଡ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ମାମଲା ଦାଏର କରିଥିଲେ ।ପୋଲିସ ଆହୁରି କହିଛି, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଜେରା କରାଯାଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ ଦେଇନାହିଁ ।

ଏସିଡ ଆକ୍ରମଣ କାହାଣୀ କହିଥିଲେ ଯୁବତୀ

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁୟାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରେ ଜଣେ 19 ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ହାତରେ ଜଳିଯାଇଥିବା ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ, ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ କରିବାକୁ କଲେଜ ଯାଉଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଏସିଡ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ସେ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ପରିଚିତ ପିଛା କରୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ମାସେ ତଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା ।

ଯୁବତୀଙ୍କ ବୟାନରେ ତାଳମେଳ ପାଇ ନ ଥିଲା ପୋଲିସ

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସହିଂତା ଧାରା 124(1)/3(5) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ଦାଏର କରାଯାଇଥିଲା । ଫୋରେନସିକ ଟିମ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବୟାନରେ ତାଳମେଳ ରହୁ ନ ଥିବା ପୋଲିସ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା ।

ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, କଲ ଡିଟେଲ ରେକର୍ଡ, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନରୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା, ଯୁବତୀ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେହି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋଲ ବାଗରେ ଥିଲେ । ଏପରିକି ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ମୋଟର ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା

ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୁବତୀ କହିଥିବା ସଂପୃକ୍ତ ପରିଚିତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, 2021କୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ମହିଳା କାମ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଏବଂ ବ୍ଲାକମେଲର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ଦିଲ୍ଲୀ ଭଲସ୍ୱା ଡେରୀ ଥାନାରେ ଏ ନେଇ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ କହିିଛି, ଫେରାର ଥିବା ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଜେରା ପାଇଁ ନିଜ କଷ୍ଟଡିକୁ ନେଇଛି ।

ସଂପତ୍ତି ବିବାଦ ବି ଲାଗିଥିଲା

ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପୀଡିତା ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହ ଆଗ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି । ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏମାନଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ନିଜେ 2018ରେ ଏସିଡ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଆହୁରି କହିଛି, ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂପତ୍ତି ବିବାଦ ଲାଗିଥିଲା । ଏହାର ବିଚାର ଚାଲିଛି ।

ଯୁବତୀଙ୍କ ଭାଇ ଯାଞ୍ଚରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି

ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଘଟଣାଦିନ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଯୁବତୀ ମୁକନ୍ଦରପୁର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ଆସଥିଲେ । ଏହି ସ୍କୁଟି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଚଲାଉଥିଲେ । ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଯୁବତୀ ଏକ ଇ-ରିକ୍ସାରେ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲେ । ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କଲେଜ ଗେଟ ପାଖରେ ନ ଛାଡି କାହିଁକି ଅଶୋକ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ିଲେ ? ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ତେବେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନାହାଁନ୍ତି ।

