ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ଝଟକା! ଶୁଣାଣିରୁ ଓହରିବାକୁ ମନା କଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତା ଶର୍ମା
ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ନୀତି ମାମଲାରେ ଶଣାଣିରୁ ହଟିବା ଆବେଦନ ଖାରଜ । ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଲେ; ଅନୁମାନ ଓ ଆଶଙ୍କା ଆଧାରରେ ହଟି ପାରିବେନି ଜଷ୍ଟିସ୍ ।
Published : April 20, 2026 at 10:24 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦିଲ୍ଲୀର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମଦ ନୀତି ମାମଲାରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ଜଷ୍ଟିସ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତା ଶର୍ମା ଶଣାଣିରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି । କେଜ୍ରିୱାଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଆବେଦକମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପକ୍ଷପାତ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଇ ଶୁଣାଣିରୁ ହଟିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ଆଶଙ୍କା କିମ୍ବା ଅନୁମାନ ଆଧାରରେ କୌଣସି ବିଚାରପତି ମାମଲାରୁ ହଟିପାରିବେ ନାହିଁ । ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଧିକାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର । ସେ ଆହୁରି ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ରାଜନେତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷମତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ । ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା କିମ୍ବା ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସରକାରୀ ପ୍ୟାନେଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିବା ପରିପ୍ରକ୍ଷୀରେ ପକ୍ଷପାତ ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ନାହିଁ । ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିଚାରପତିଙ୍କ କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟ ଏହି ମଦ ନୀତି ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ନାହାନ୍ତି ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଚାରପତି ଭାବେ ୩୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅନୁଭବ ଏବଂ ନିରାଧାର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ନିଜକୁ ମାମଲାରୁ ହଟାଇବା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କ୍ଷତି କରିପାରେ । ଯଦି ଏପରି ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେଜ୍ରିୱାଲ ନୂତନ ଆବେଦେନ ଦାଖଲ କରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା କଥା ଉଠାଇ ଶଣାଣିରୁ ହଟିବା ଦାବି କରିଥିଲେ । ୧୩ ଏପ୍ରିଲରେ ସେ ନିଜେ କୋର୍ଟରେ ଦଲିଲ ରଖି ପୂର୍ବ ଶୁଣାଣିରେ ପକ୍ଷପାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଥିଲେ । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ସମେତ ୨୩ ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଥିବା ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଉପରେ ସିବିଆଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ କରିଛି । ଯାହାର ଶଣାଣି ଏବେ ଜାରି ରହିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ