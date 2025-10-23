ଦିଲ୍ଲୀରେ 4 କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ‘ସିଙ୍ଗମା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ’ରେ ଥିଲେ ଜଡିତ
ବିହାର-ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରହିଥିଲା ।
Published : October 23, 2025 at 9:25 AM IST
Delhi Encounter ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିପାତ ହେଲେ ଚାରି ଜଣ ମୋଷ୍ଟୱାଣ୍ଟେଡ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର । ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଓ ବିହାର ପୋଲିସର ମିଳିତ ଟିମ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି । ବୁଧବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 2.20 ବେଳେ ବାହାଦୂର ଶାହା ମାର୍ଗରେ ପୋଲିସ ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସର ଜବାବରେ 4 କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ଅପରାଧୀ ମାନେ ବିହାରର କୁଖ୍ୟାତ ‘ସିଙ୍ଗମା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ’ ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ ।
#WATCH | Delhi | Delhi Police Crime Branch, in coordination with Bihar Police, shot dead four members of Bihar's notorious Ranjan Pathak gang during an encounter in Rohini at around 2:20 AM. Acting on specific intelligence inputs that the gang members were planning to carry out a… pic.twitter.com/Ct9xAITZVz— ANI (@ANI) October 23, 2025
ପୋଲିସର ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର:
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏମାନେ ପୋଲିସ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ ଓ ବିହାର ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ଏହି 4 ଜଣ ରୋହିଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପୋଲିସକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲା । ଏମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ବଦଳରେ ଗୁଳିମାଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ । ଉଭୟ ପଟରୁ ଗୁଳିମାଡରେ 4 କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ମୃତ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ହେଲେ...
ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ମାନେ ହେଲେ, ରଞ୍ଜନ ପାଠକ(25), ବିମଲେଶ ମହତୋ(25), ମନିଷ ପାଠକ(33), ଅମନ ଠାକୁର(21) । ମୃତ ରଞ୍ଜନ ନାଁରେ ହତ୍ୟା, ଲୁଟ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରହିଛି । ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ପିସ୍ତଲ ଜବତ କରିଛି ।
15 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଗୁଳି ବିନିମୟ:
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର । ଏଥିରେ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା:
ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଉଭୟ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ବିହାର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେଇଛି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ‘ସିଙ୍ଗମା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ’ର ସଦସ୍ୟ ପୋଲିସର ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ । ପୋଲିସ କହିଛି, ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ପ୍ରଭାବ ଉଭୟ ବିହାର ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାଧରେ ଜଡିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବେଶ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଅନ୍ୟପଟେ ‘ସିଙ୍ଗମା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ’ ସହ ଜଡିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅପରାଧୀଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଖୋଳତାଡ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ ।