ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ପ୍ରଥମ, ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ମୃତ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ
ମେଡିକାଲ ଇତିହାସରେ ବଡ ସଫଳତା । ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ମୃତ ଶରୀରରେ ପୁନଃ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରାଇଲେ ଡାକ୍ତର ।
Published : November 9, 2025 at 11:03 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେଡିକାଲ ଇତିହାସରେ ବଡ ସଫଳତା । ଜଣେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୁନଃ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ (ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ) କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ୱାରକା ସ୍ଥିତ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଜଣେ 55 ବର୍ଷୀୟା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ସଫଳତାର ସହ କରାଇ ପାରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗଦାନ ସଫଳ ଭାବେ ହୋଇପାରିଥିଲା ।
ମୃତ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ:
ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକ ଗୀତା ଚାଓ୍ବଲା (55) ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୋଟର ନ୍ୟୁରନ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ପକ୍ଷାଘାତ (paralyzed) ଯୋଗୁ ଶର୍ଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ । ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ ନିଃଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ୱାରକା ସ୍ଥିତ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟରେ ଜୀବିତ ନରଖିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ତେବେ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ରାତି 8.43ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ମୃତ ଶରୀରରେ ପୁନର୍ବାର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ:
ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ପରେ ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ନର୍ମୋଥେର୍ମିକ ରିଜିଓନାଲ ପର୍ଫ୍ୟୁଜନ (NRP) ନାମକ ଏକ ଜଟିଳ ଓ ବିରଳ ମେଡିକାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏକ୍ସଟ୍ରାକର୍ପୋରିଆଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ ଅକ୍ସିଜେନେରେଟର ଇକମୋ (ECMO) ମେସିନ ବ୍ୟବହାର କରି, ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ଆଭନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ସଫଳତାର ସହ ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ପ୍ରଥମ:
ଏନେଇ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଡ.ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଶ୍ରୀନିବାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନର୍ବାର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ଘଟଣା ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ପ୍ରଥମ । ଭାରତରେ ଅଙ୍ଗ ଦାନ ସାଧାରଣତଃ ମସ୍ତିଷ୍କ ମୃତ୍ୟୁ (Brain Dead) ପରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହୃତ୍ ସ୍ପନ୍ଦନ ବା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଚାଲୁ ରହିଥାଏ । ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଅଙ୍ଗଦାନ ଘଟଣା ଦେଶରେ ଆଗରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ NRP ଜରିଆରେ ଆମେ କିଡନୀ ଓ ଯକୃତକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜୀବିତ ରଖିପାରିଲୁ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗ ଦାନ ହୋଇପାରିବ ।’
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଲେ ଜୀବଦାନ:
ଗୀତା ଚାଓ୍ୱଲାଙ୍କ ଯକୃତ (ଲିଭର) ଜଣେ 48 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଓ ବୃକକ (କିଡନୀ) ଜଣେ 63 ବର୍ଷୀୟ ଓ 58 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଠାରେ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କର କର୍ନିଆ (ଆଖିର ସ୍ୱଚ୍ଛପଟଳ) ଓ ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛି ।
