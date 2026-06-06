ବେରୋଜଗାରୀ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସ୍ୱାମୀ ପରିବାର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଡାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ: ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ
କେବଳ ବେକାରୀ ଦାବି କରି ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନାବାଳକ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଇନଗତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଏଡାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ।
Published : June 6, 2026 at 7:37 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଜକୁ ବେରୋଜଗାରୀ ଦାବି କରି ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନାବାଳକ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଆଇନଗତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଏଡାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ ଏଭିଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଘରୋଇ ହିଂସା ମାମଲାରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାସିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଭରଣପୋଷଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।
ଅତିରିକ୍ତ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ଶୀତଲ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ । ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଘରୋଇ ହିଂସାରୁ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା (PWDV) ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରେ ଏକ ଆଦେଶରେ, କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "ରେସ୍ପୋଣ୍ଡାଣ୍ଟ/ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ପିଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିବା । ସେ ବେକାର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କହି ବାହାନା ଦେଖାଇବା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବିବାହିତ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ନାବାଳକ ପୁଅର ପ୍ରତିପାଳନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ।"
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଭରଣପୋଷଣ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁର ବୟସ୍କ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଫେବୃଆରୀ 2013ରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ପରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା , ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ । ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ । 2015ରୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଶୁଶୁଘର ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ । କୋର୍ଟ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, 2015 ମସିହାରେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ସମାଧାନ ପରେ, ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ଏକାଠି ଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଅଲଗା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଏକ ଭଡା ଘରେ ରହିଥିଲେ ।
ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ DV ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଘରୋଇ ହିଂସା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଆପିଲେଟ୍ କୋର୍ଟ ଏହି କଥା ଉପରେ ଏକମତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ, ଶାରୀରିକ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁରତାର ଅଭିଯୋଗର ମେଡିକାଲ ରେକର୍ଡ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ଜାଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ସ୍ୱାମୀ 2015 ମସିହାରୁ ନାବାଳକ ପିଲାଟିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "ନାବାଳକ ପିଲାଟିର ଭରଣ-ପୋଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସମାନ ଭାବରେ ଦାୟୀ", ପିତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବିନା ପିଲାଟି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ମାଆଙ୍କ ହେପାଜତରେ ରହିଥିଲା । ମହିଳା ଜଣକ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଚାରକ ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ରୋଜଗାର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଧାରଣା" । କୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରିବ ଯେ, ମହିଳା ଜଣକ ନିଜର ଏବଂ ପିଲାର ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ୍, ସ୍ୱାମୀ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟରେ ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଆୟର ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରି ନାହାଁନ୍ତି ।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି "ମୋ ବିଚାରିତ ରାୟ ଯେ, ରେସ୍ପୋଣ୍ଡେଣ୍ଟ/ସ୍ୱାମୀ, ନାବାଳକ ପୁଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଦେଶ ତାରିଖରୁ ସାବାଳକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6000 ଟଙ୍କା ଭରଣପୋଷଣ ରାଶି ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ," କୋର୍ଟ ପୂର୍ବ ଆଦେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପକ୍ଷ ଆବେଦନକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।