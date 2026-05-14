ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନେକ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି: କାରକେଡ ଗାଡ଼ି 60% ହ୍ରାସ, ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ୍ ଘୋଷଣା

ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ, ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ବୈଠକକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ।

Many tough decisions taken by Delhi Chief Minister Rekha Gupta to save fuel
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 14, 2026 at 6:57 PM IST

Updated : May 14, 2026 at 7:07 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ବାନକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାକେବଳ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କାରକେଡକୁ 60 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ବରଂ "ନୋ କାର୍ ଡେ", "ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍" ଏବଂ "ମେଟ୍ରୋ ଡେ" ପରି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଚିବାଳୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ଏବେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବରଂ "ଜନଭାଗୀଦାରୀ" ଏବଂ "ସୁଲଭତା" ନୀତି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।

କାରକେଡରେ ହ୍ରାସ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ନିଜକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ, ତାଙ୍କ କାରକେଡରେ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ଚାରିକୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହି ଚାରିଟି ଯାନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିପାରିବୁ ।"

Delhi Chief Minister Rekha Gupta at the high-level meeting at the Delhi Secretariat.
ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ: 'ନୋ କାର୍ ଡେ' ଏବଂ 'ମେଟ୍ରୋ ଦିବସ'

ଦିଲ୍ଲୀର ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହାନ ଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ 'ନୋ କାର୍ ଡେ' ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପରିବହନକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 'ମେଟ୍ରୋ ଦିବସ' ପାଳନ କରାଯିବ । ପରିବହନକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ, ଦିଲ୍ଲୀର 29ଟି ସରକାରୀ କଲୋନୀରୁ 58ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଚଲାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍

ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏବଂ ଏମସିଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସକାଳ 10:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏମସିଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସକାଳ 8:30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏପରିକି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇ ଦିନ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହମ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର: ଅନଲାଇନ୍ ବୈଠକ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସରକାର ଆଗାମୀ ତିନି ମାସ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ । ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବୈଠକ ଅନଲାଇନରେ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସରକାର ଆଉ କୌଣସି ନୂତନ ଡିଜେଲ ଯାନ କିଣିବେ ନାହିଁ ।

ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବେଦନ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲେଜ ଏବଂ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଶୁଣାଣିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ନହେଲେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପରିବହନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାଇବାକୁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ସ୍ୱଦେଶୀ ଏବଂ ପରିବହନ ଭତ୍ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

ଦିଲ୍ଲୀର ସପିଂ ମଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ "ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ" ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କର୍ଣ୍ଣର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ, ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବହନ ଭତ୍ତା 10 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଭତ୍ତା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ 200 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ/ଡିଜେଲକୁ 160 ଲିଟରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ନାହିଁ ବରଂ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

