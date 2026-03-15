ଦିଲ୍ଲୀରେ ଧୂମଧାମ୍‌ରେ ପାଳନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ, ଓଡିଆଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା

delhi CM Rekha Gupta addressed Odia Community on Odisha Parba 2026 held at Jawaharlal Neheru Stadium
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 15, 2026 at 5:12 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଓଡିଶା ପର୍ବ-2026 ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଓଡିଆଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଓଡିଆଙ୍କ ପାଇଁ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଓଡିଆଙ୍କ ପର୍ବ ଓଡିଶା ପର୍ବ:
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡିଶା ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏହି ପର୍ବକୁ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଆସ୍ଥାର ଜୀବନ୍ତ ଉତ୍ସବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ଓଡିଶାର ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାର ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଆ ନିଜର ମାଟି, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ଓଡିଶା ପର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଆ ଏହି ପର୍ବର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, 2017 ମସିହାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଏକ ପାଖାପାଖି ଏକ ଦଶକ ଧରି ପାଳନ ହେଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଆ ଏହି ପର୍ବର ବର୍ଷସାରା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି । ଏହି ଉତ୍ସବ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପରମ୍ପରା ଓ ପରିଚୟ ସହିତ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ।

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା:
ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଶାକୁ ନେଇ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଓଡିଶା ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ରଥଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହନ୍ତି 15 ଲକ୍ଷ ଓଡିଶା:
ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷ ଓଡିଆ ରହୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ବହୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ଦିଲ୍ଲୀର ବିଶେଷତା । ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକ ଏଠାରେ ମିଳିମିଶି ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଓଡିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ।

ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଓଡିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି । ଓଡିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ, କଳା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏହା ବିବିଧ ପରମ୍ପରା, ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଓ ସାହିତ୍ୟର ମାଧ୍ୟମ ଓ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତାକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ।

