ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ରାଜେଶ ଖୀମଜି ଶୁଣାଇଲା ଅଜବ କାହାଣୀ.. 'କୁକୁର ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲା'

ତିସ୍ ହଜାରୀ କୋର୍ଟର ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଚାର୍ଜଫ୍ରେମ୍ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

Rajesh Khimji and Rekha Gupta
ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜେଶ ଖୀମଜି ଓଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 20, 2025 at 8:02 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜେଶ ଖୀମଜି ଏକ ଅଜବ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଚାର୍ଜସିଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ରାଜେଶ ଖିମଜୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ଯେ, ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ କୁକୁର ବସିଥିଲା । କୁକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କୁକୁରମାନେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ।

ତିସ ହଜାରି କୋର୍ଟରେ ଏକ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ନଭେମ୍ବରରେ 22ରେ କରାଯିବ । ଅତିରିକ୍ତ ସେସନ୍ସ ଜଜ ଏକତା ଗୌବା ମାନ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରିବେ । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଏକ ଚାର୍ଜସିଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ରାଜେଶ ଖିମଜି ଫେସବୁକରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କୁକୁରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଲୋକେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଚାର୍ଜସିଟରେ ଏକଥା ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଖୀମଜି ମେ' ମାସରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କଡମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖରେ 400 ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ।

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜେଶ ଖିମଜୀ ଏବଂ ତହସିନ ସଇଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁସାରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଜନ ହିତକର କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଚିକରିବା ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରଚିବା ଆଦି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଚାର୍ଜସିଟ ଅନୁସାରେ, ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ରାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜେଶ ଖିମଜୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା ।

ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ରାୟ ଶୁଣାଣି କରି କହିଥିଲେ, ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ସେଲଟର ହୋମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉ । କୋର୍ଟଙ୍କର ଏହି ରାୟକୁ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଜୋରଦାର ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ଦିଲ୍ଲା ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜେଶ ଖିମଜୀ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖରେ ଏକ ଜନଶୁଣାଣି ସମୟରେ ରାଜେଶ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ।

