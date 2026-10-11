‘ଅଟକ ନୁହେଁ ଅପହରଣ’: ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଧ୍ରୁବ ରାଠୀ
ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଧ୍ରୁବ ରାଠୀଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ । ଏହାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଧ୍ରୁବ ରାଠୀ ।
Published : October 11, 2026 at 3:15 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ‘ମୋତେ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇନଥିଲା ବଂର ମୋତେ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା’...ଦିଲ୍ଲୀର ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଏପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଧ୍ରୁବ ରାଠୀ । ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଉଠାଇ ନେଲା, ସେତେବେଳେ ବାପା ମା’ଙ୍କ ସହ ଘରେ ଶୋଇଥିଲି । ପୋଲିସ ସାଧା ପୋଷାକରେ ଆସି ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ।
ଘରେ ଶୋଇଥିଲି, ତାହାଲେ କେମିତି ହେପାଜତକୁ ନେଲେ ?
ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ହେପାଜତକୁ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଆଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ । ମୁଁ ନିଜ ଘରେ ଶୋଇଥିଲି । ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ହେପାଜତକୁ ନେବା କୁହାଯାଏନି କିଡନାପ୍(ଅପହରଣ) କୁହାଯାଏ ।
‘ମୁଁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଥିଲି ଆଉ ରହିବି’...
ଅନ୍ୟପଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଧ୍ରୁବ ରାଠୀଙ୍କ ନାଗରିକତାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଅଟେ...ଏବଂ ରହିବି । ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ପାସପୋର୍ଟକୁ ନେଇ କରାଯାଉଥିବା ଦାବି ଗୁଡିକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ହୋଇନଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି...
ତେବେ ସିଜେପି ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଧ୍ରୁବ ରାଠୀ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ତାଙ୍କୁ ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସେକ୍ଟର-56 ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ । ସେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ । ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଏପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ୟ 3 ସିଜେପି ନେତା ଅଭିଜିତ ଦିପକେ, ସୌରଭ ଦାସ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ ଆଜି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ 3 ସିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ ।