ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ ହଟାଅ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ସ୍ବାଭାବିକ କର: କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଆଇନକାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ବିଗୁଡୁଛି ତାହାକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
Published : October 11, 2026 at 1:46 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିର ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲଗାଇଥିବା କଟକଣାକୁ ନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଜି(ରବିବାର) କଡା ଟିପ୍ପଣୀ କରିଛନ୍ତି । ମାମଲାର ବିଚାର କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ସହରରେ ବ୍ୟାରିକେଡ ହଟାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ମେଟ୍ରୋ ବନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିବା ସହ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବନ୍ଦ ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Court says, "Smooth movement of people in the city shall be permitted in accordance with law. There shall be no illegal detention, particularly of peaceful, unarmed assemblages of people, beyond the area where Section 163 BNSS is in operation. We have been informed that a notice under Section 163 has been imposed in and around the Supreme Court. We direct the authorities to take down the restriction so that there is no apprehension of access to justice with regard to ingress and egress to the Supreme Court."— ANI (@ANI) October 11, 2026
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲୁ ମେଟ୍ରୋ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ 45 ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଉପରେ ସଲିସିଟର ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, 303ରୁ କେବଳ 45ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଖୋଲା ରହିଛି । ମେଟ୍ରୋ ଚଳାଚଳ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, ଆଇନକାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ବିଗୁଡୁଛି ତାହାକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ ନେଇ ଏକ ଯାଚିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ତୁରନ୍ତ ହଟାନ୍ତୁ ବ୍ୟାରିକେଡ:
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଲଗାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ‘ବ୍ୟାରିକେଡ ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ।’ ସେହିପରି ମେଟ୍ରୋ ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସହରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ବାଭାବିକ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋକୁ ନେଇ ମାଗିଲେ ଜବାବ:
ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଅବମାନନାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରୁଥିବା ବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦଲିଲ୍ ଦେଖିସାରିଛୁ । ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ମେଟ୍ରୋ ସେବା ସାଧାରଣ ସେବା ଭାବେ ଜାରି ରହୁ । ’