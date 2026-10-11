ETV Bharat / bharat

ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ ହଟାଅ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ସ୍ବାଭାବିକ କର: କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଆଇନକାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍‌ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ବିଗୁଡୁଛି ତାହାକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

Delhi CJP Protest
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 11, 2026 at 1:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିର ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲଗାଇଥିବା କଟକଣାକୁ ନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଜି(ରବିବାର) କଡା ଟିପ୍ପଣୀ କରିଛନ୍ତି । ମାମଲାର ବିଚାର କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ସହରରେ ବ୍ୟାରିକେଡ ହଟାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ମେଟ୍ରୋ ବନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିବା ସହ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବନ୍ଦ ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲୁ ମେଟ୍ରୋ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ରୋକ୍‌ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ 45 ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଉପରେ ସଲିସିଟର ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, 303ରୁ କେବଳ 45ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଖୋଲା ରହିଛି । ମେଟ୍ରୋ ଚଳାଚଳ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, ଆଇନକାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍‌ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ବିଗୁଡୁଛି ତାହାକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ ନେଇ ଏକ ଯାଚିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ତୁରନ୍ତ ହଟାନ୍ତୁ ବ୍ୟାରିକେଡ:

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଲଗାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ‘ବ୍ୟାରିକେଡ ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ।’ ସେହିପରି ମେଟ୍ରୋ ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସହରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ବାଭାବିକ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋକୁ ନେଇ ମାଗିଲେ ଜବାବ:

ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଅବମାନନାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରୁଥିବା ବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦଲିଲ୍‌ ଦେଖିସାରିଛୁ । ଷ୍ଟାଟସ୍‌ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ମେଟ୍ରୋ ସେବା ସାଧାରଣ ସେବା ଭାବେ ଜାରି ରହୁ । ’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସିଜେପିର ଘୋଷଣା- 'ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଇସ୍ତଫା ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ପ୍ରତିବାଦ', କାଲି ଅବମାନନା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ନାତିକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ପରଲୋକରେ ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେଙ୍କ ଜେଜେମାଆ

TAGGED:

SUPREME COURT CJP PROTEST
DELHI INTERNET SERVICES
ଦିଲ୍ଲୀ ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ
DELHI CJP PROTEST LIVE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.