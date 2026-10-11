ମୁକୁଳିଲେ ଅଭିଜିତ-ସୌରଭ-ଆଶୁତୋଷ, CJP କହିଲା ‘ଅସରପା କେବେ ମରେନି’..
ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ । 3 ସିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଜନ୍ତରମନ୍ତର ଯିବାକୁ ବାରଣ ।
Published : October 11, 2026 at 11:14 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତିନି ସିଜେପି ନେତା ଅଭିଜିତ ଦିପକେ, ସୌରଭ ଦାସ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ କୋର୍ଟ । ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ଏହି 3 ସିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାଜିଷ୍ଟେଟ୍ ଅଦାଲତ । ତେବେ କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ତରମନ୍ତର ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସିଜେପିର ଓକିଲ ରତ୍ନା ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
#WATCH | Delhi: CJP leaders Abhijeet Dipke, Ashutosh Ranka, and Saurav Das at a police station after they were released from Delhi Cantt Police Station. https://t.co/lpTrp2zXES— ANI (@ANI) October 11, 2026
ଓକିଲ ରତ୍ନା ସିଂହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ କୋର୍ଟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଜେପି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏନେଇ ଦଳ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି । ଦଳ ଲେଖିଛି, ‘ଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ଅଭିଜିତ ଦିପକେ, ସୌରଭ ଦାସ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିଛି । କକରୋଚ(ଅସରପା) କେବେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ବିମାନରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ:
ସୂଚନା ଥାଉକି, ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ଅଭିଜିତ ଦିପକେ, ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଓ ସୌରଭ ଦାସ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ଧରଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଆସୁଥିଲେ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା ।
Delhi: Preventive arrest u/s 126/170 BNSS of Abhijeet Dipke, Ashutosh Ranka and Saurav Das was done on 10.10.2026. All due legal procedures were followed, and they were produced before the SEM Court, Delhi Cantt today. A bail bond as Surety Bond of Rs 50,000 was filled for maintaining peace and good behaviour for a period of one year, and they were released by the SEM Court: Delhi Police— ANI (@ANI) October 11, 2026
ଧ୍ରୁବ ରାଠୀଙ୍କୁ ବି ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ:
ସେହିପରି CJPର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଧ୍ରୁବ ରାଠୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ସେକ୍ଟର 56ରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ । ଆଜି(ରବିବାର) ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଗିରଫ ହେଲେଣି 7000ରୁ ଅଧିକ:
ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହୁଲୁସ୍ତୁଲ । ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହଜାର ହଜାର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । 30 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 7000ରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।