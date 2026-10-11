ETV Bharat / bharat

ମୁକୁଳିଲେ ଅଭିଜିତ-ସୌରଭ-ଆଶୁତୋଷ, CJP କହିଲା ‘ଅସରପା କେବେ ମରେନି’..

ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ । 3 ସିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଜନ୍ତରମନ୍ତର ଯିବାକୁ ବାରଣ ।

Abhijeet Dipke, Saurav Das, Ashutosh Ranka Released
ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ମୁକୁଳିଲେ ଅଭିଜିତ-ସୌରଭ-ଆଶୁତୋଷ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 11, 2026 at 11:14 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତିନି ସିଜେପି ନେତା ଅଭିଜିତ ଦିପକେ, ସୌରଭ ଦାସ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ କୋର୍ଟ । ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ଏହି 3 ସିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାଜିଷ୍ଟେଟ୍‌ ଅଦାଲତ । ତେବେ କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ତରମନ୍ତର ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସିଜେପିର ଓକିଲ ରତ୍ନା ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଓକିଲ ରତ୍ନା ସିଂହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ କୋର୍ଟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଜେପି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏନେଇ ଦଳ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି । ଦଳ ଲେଖିଛି, ‘ଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ଅଭିଜିତ ଦିପକେ, ସୌରଭ ଦାସ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିଛି । କକରୋଚ(ଅସରପା) କେବେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ବିମାନରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ:

ସୂଚନା ଥାଉକି, ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ଅଭିଜିତ ଦିପକେ, ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଓ ସୌରଭ ଦାସ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ଧରଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଆସୁଥିଲେ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା ।

ଧ୍ରୁବ ରାଠୀଙ୍କୁ ବି ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ:

ସେହିପରି CJPର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଧ୍ରୁବ ରାଠୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ସେକ୍ଟର 56ରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ । ଆଜି(ରବିବାର) ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ଗିରଫ ହେଲେଣି 7000ରୁ ଅଧିକ:

ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହୁଲୁସ୍ତୁଲ । ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହଜାର ହଜାର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । 30 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 7000ରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସିଜେପିର ଘୋଷଣା- 'ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଇସ୍ତଫା ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ପ୍ରତିବାଦ', କାଲି ଅବମାନନା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପରାଜିତ ହେବେ

ନାତିକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ପରଲୋକରେ ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେଙ୍କ ଜେଜେମାଆ

TAGGED:

ABHIJEET DIPKE RELEASED
SAURAV DAS ASHUTOSH RANKA
ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ
ଅଭିଜିତ ଦିପକେ ସୌରଭ ଦାସ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା
DELHI CJP PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.