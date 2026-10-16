ସିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦିନ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କ ବନ୍ଦ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ
ଆଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
Published : October 16, 2026 at 11:21 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କନ୍ନଟ ପ୍ଲେସ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାର୍କରେ ସିଜେପିର ଲେହେରା ଦୋ ତିରଙ୍ଗା ପଦଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦିନ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କ ବନ୍ଦ । ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ଏବଂ ୧୭ ତାରିଖରେ ଏହି ପାର୍କ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପୌର ପରିଷଦ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ସିଜେପିର "ଲେହେରା ଦୋ ତିରଙ୍ଗା" ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମାବେଶକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ।
ଆଦେଶ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳବତ୍ତର ଥିବା ବିଏନଏସଏସର ଧାରା ୧୬୩ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାରି ଆଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା କୌଣସି ସମାବେଶରେ ଭାଗ ନନେବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ଏହି ଆଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।
📢 PUBLIC NOTICE | NDMC Please be informed that Central Park, Connaught Place, will remain closed to the general public on 16th October 2026 and 17th October 2026 due to administrative reasons. Visitors are requested to take note of the above. @CMODelhi @dwivedimk_ias @LokNiwasDelhi @kuljeetschahal— New Delhi Municipal Council Official (@tweetndmc) October 15, 2026
ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଆଜି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାର୍କରେ ସିଜେପି ସମାବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ରୁ କନ୍ନଟ ପ୍ଲେସ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ହାତରେ ରଖି ଘରୁ ବାହାରିବା ସହ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଟ୍ରାଫିକ ରୁଟ ବଦଳା ଯାଇପାରେ।
ସିଜେପିର ଲେହରା ଦୋ ତିରଙ୍ଗା ପଦଯାତ୍ରା
ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ କନ୍ନଟ ପ୍ଲେସର ଇନର ସର୍କଲ ମଝିରେ ଥିବା ଏହି ପାର୍କରେ ଲେହେରା ଦୋ ତିରଙ୍ଗା ଶୋଭଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବୁଧବାର ଦିନ ସିଜେପି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ସିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ।
🚨 TRAFFIC ADVISORY In view of a proposed gathering at Central Park, Connaught Place, New Delhi, on 16.10.2026, traffic movement on certain roads in and around Connaught Place is likely to be affected from 03:00 PM onwards. Commuters are advised to plan their journeys accordingly, allow sufficient travel time, use public transport wherever possible and follow the directions of traffic personnel. Traffic diversions may be implemented depending on the prevailing situation. Stay updated and follow Delhi Traffic Police handles for real-eroute updates. FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 Delhi Traffic Police Your Safety, Our Priority. #DelhiTrafficPolice #DTPUpdates #DPTrafficAdvisory @PMOIndia @HMOIndia @LtGovDelhi @CPDelhi @CMODelhi @DelhiPolice @OfficialDMRC @dtchq_delhi @tweetndmc @FBDPolice @gurgaonpolice @SonipatPolice @jhajjarpolice @ghaziabadpolice @CP_Noida @timesofindia @the_hindu @IndianExpress @AmarUjalaNews @NavbharatTimes @Live_Hindustan @TimesNow @IndiaToday @republic— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 15, 2026
ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ପରେ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ସିଜେପି ସହ-ଆହ୍ୱାନକାରୀ ସୌରଭ ଦାସ, ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ସିନ୍ଦେ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯିବା ପରେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସିଜେପି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ।
ସିଜେପି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ନଜରରେ ରଖି କନ୍ନଟ ପ୍ଲେସ ଓ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଆଖପାଖରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସର ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ସହ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାରିକେଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ।
Conclusion: