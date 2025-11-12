ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ସାରି ଭୁଟାନରୁ ଫେରିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ବିସ୍ଫୋରଣ ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟି ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ।
Published : November 12, 2025 at 5:31 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଭୁଟାନରୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକ ନାୟକ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଆଉମଧ୍ୟ ଆହତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ।
Went to LNJP Hospital and met those injured during the blast in Delhi. Praying for everyone’s quick recovery.— Narendra Modi (@narendramodi) November 12, 2025
Those behind the conspiracy will be brought to justice! pic.twitter.com/HfgKs8yeVp
ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:
ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭୁଟାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି (ବୁଧବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକ ନାୟକ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ସେଠାରେ ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣର ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଦୁଇ ଦିନିିଆ ଗସ୍ତ ସାରି ଭୁଟାନରୁ ଫେରିଲେ ମୋଦି:
ନଭେମ୍ବର 11ରେ ଭୁଟାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ମୋଦି । ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭୁଟାନର ଚତୁର୍ଥ ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଜା ଜିଗମେ ସିଙ୍ଗେ ଓ୍ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଭାରତ ଓ ଭୁଟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସକୁ ମୋଦି ପ୍ରଂଶସା କରିଥିଲେ । ଶକ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସଂଯୋଗୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବିଷୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ କାଳଚକ୍ର ଏମପାଓ୍ବାରମେଣ୍ଟ ସେରିମନିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଆଜି ଭୁଟାନରୁ ଫେରିବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ।
My visit to Bhutan has taken place when the people of this nation are marking various landmark programmes. It is the 70th Birth Anniversary of His Majesty the Fourth Druk Gyalpo, the Global Peace Prayer Festival is ongoing and special Buddha relics from India are here.— Narendra Modi (@narendramodi) November 12, 2025
The… pic.twitter.com/QJ667OAS05
ଭୁଟାନରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ମୋଦି:
ଭୁଟାନରେ ଥାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା କାର ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଯିବ, ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡା ଯିବନି ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ମୋଦି । ଆଉମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହ ମୃତକ ଓ ଆହତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ ।
ଭୁଟାନ ରାଜା ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣହାନୀ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ।
