ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ସାରି ଭୁଟାନରୁ ଫେରିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ବିସ୍ଫୋରଣ ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟି ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ।

PM Narendra Modi meets injured in the car explosion near the Red Fort
ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 12, 2025 at 5:31 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଭୁଟାନରୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକ ନାୟକ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଆଉମଧ୍ୟ ଆହତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:

ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭୁଟାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି (ବୁଧବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକ ନାୟକ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ସେଠାରେ ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣର ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଦୁଇ ଦିନିିଆ ଗସ୍ତ ସାରି ଭୁଟାନରୁ ଫେରିଲେ ମୋଦି:

ନଭେମ୍ବର 11ରେ ଭୁଟାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ମୋଦି । ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭୁଟାନର ଚତୁର୍ଥ ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଜା ଜିଗମେ ସିଙ୍ଗେ ଓ୍ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଭାରତ ଓ ଭୁଟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସକୁ ମୋଦି ପ୍ରଂଶସା କରିଥିଲେ । ଶକ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସଂଯୋଗୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବିଷୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ କାଳଚକ୍ର ଏମପାଓ୍ବାରମେଣ୍ଟ ସେରିମନିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଆଜି ଭୁଟାନରୁ ଫେରିବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ।

ଭୁଟାନରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ମୋଦି:

ଭୁଟାନରେ ଥାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା କାର ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଯିବ, ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡା ଯିବନି ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ମୋଦି । ଆଉମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହ ମୃତକ ଓ ଆହତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ ।

ଭୁଟାନ ରାଜା ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣହାନୀ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

