ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ; ନୁହରୁ ଅଟକ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡିଲା ପୋଲିସ
ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ନୁହରୁ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ । 3 ଦିନ ଧରି ପଚରାଉଚରା ପରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡିଲା ଏନଆଇଏ ।
ନୁହ (ହରିୟାଣା): ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ହରିୟାଣାରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା 4 ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଛାଡିଲା ପୋଲିସ । 3 ଦିନ ଧରି ପଚରାଉଚରା ପରେ ଆଜି (ରବିବାର) ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡାଯାଇଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ କୌଣସି ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡାଯାଇଛି ।
ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାର 4 ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ଛାଡିଲା ପୋଲିସ:
ନଭେମ୍ୱର 10 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ହରିୟାଣା ନୁହରୁ 7 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି (ରବିବାର) ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା (NIA) ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି । ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଏହି 4 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳିବାରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଇଛି । ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେମଧ୍ୟ ଏନଆଇଏର ନଜର ରହିବ ।
ଛଡାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାନେ ହେଲେ ନୁହ ନିବାସୀ ରେହାନ, ଫିରୋଜପୁରର ମହମ୍ମଦ, ସୁନହେରାର ଡ. ମୁସ୍ତାକିମ୍ ଓ ପିନଙ୍ଗଓ୍ବାର ସାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଦିନେଶ ସିଙ୍ଗଲା ।ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ. ଉମର ନବୀ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା, ତାକୁ ବିସ୍ଫୋଟକ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଟକ ଥିଲେ ।
ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଛଡାଗଲା:
ଏହି 4 ଜଣ ଫରିଦାବାଦ ଅଲ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଜଡିତ ଥିବାର କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୃତକ ଉମର ନବି ଏମବିବିଏସ କରିଥିଲା । ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ କିମ୍ବା ଡି଼ଜିଟାଲ ଫ୍ରୁଟଫ୍ରିଣ୍ଟ ନ ମିଳିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଛଡା ଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡାଯାଇଥିବା ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଲାଲକିଲ୍ଲା କାର ବିସ୍ଫୋରଣ:
ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6.50 ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଗେଟ ନମ୍ବର 1 ନିକଟରେ ଜନଗହଳି ଥିବା ସମୟରେ ଏକ ହୁଣ୍ଡାଇ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅଘଟଣରେ 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏହା ଆତଙ୍କୀ ହାମଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ନିବାରଣ) ଆଇନ, 1967 ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଇନ 1908, ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କାର ଚାଳକ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନବି ଅଲ- ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଏହି କାରରେ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ମେୱାଟର ଏକ ସାର ଦୋକାନରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଉମର ନବି ମୃତଦେହ କାର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଏନଆଇଏ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
