ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ: ମିଳିଲା 8 ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ, ଅନ୍ୟମୃତକଙ୍କ ଫୋରେନ୍ସିକ ଉପାୟରେ ହେବ ଚିହ୍ନଟ

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର, ଦୁଇଜଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଏବଂ ଜଣେ ବିହାରର ବାସିନ୍ଦା ।

A relative of Pankaj Saini, who died in the blast near Red Fort, shows a picture of the deceased, in New Delhi, Tuesday, Nov. 11, 2025.
ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପଙ୍କଜ ସୈନୀଙ୍କ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ମଙ୍ଗଳବାର, ନଭେମ୍ବର ୧୧, ୨୦୨୫ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମୃତକଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ଦେଖାଉଛନ୍ତି (PTI)
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଘଟଣା ସାରା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନାହିଁ । କାନ୍ଦବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ନାୟକ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ବା LNJP ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସର ।

A relative of Jumman, an e-rickshaw driver who died in the blast near Red Fort, shows a picture of the deceased, in New Delhi, Tuesday, Nov. 11, 2025.
ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବ୍ଲାଷ୍ଟ: 8 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ମିଳିଲା ପରିଚୟ (PTI)

8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ ଦେହର ଚିହ୍ନଟ:

ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ ଦେହର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପରେ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଶରୀର ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଫୋରେନ୍ସିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ DNA ସଂଗ୍ରହ କରି ମେଡିକୋ-ଲିଗାଲ୍ ଉପାୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ।

ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ:

8 ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ବା DTC ବସର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ଅଟନ୍ତି । ସେ କାମ ସାରିବା ପରେ ଜଗତପୁରୀରେ ଥିବା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ସାଙ୍ଗ ଜଣକ ଲୋକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଥିଲେ ଯିଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅମରୋହାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି । ଉଭୟ ସାଙ୍ଗ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।

ଅଶୋକଙ୍କ ଶାଳୀ ସୁମତି କହିଛନ୍ତି, ଅଶୋକଙ୍କର ପରିବାରରେ ପତ୍ନୀ ଓ ତିନି ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଝିଅ ବୟସ ଯଥାକ୍ରମେ 7 ଓ 9 ବର୍ଷ ଏବଂ ଏକ 6 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ।

Relatives of Nouman, who died in the blast near Red Fort, mourn, outside LNJP Hospital, in New Delhi, Tuesday, Nov. 11, 2025.
ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିପଡିଛନ୍ତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ (PTI)

ଲୋକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି । ଏବଂ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଲୋକେଶଙ୍କ ଶରୀର ଦିଲ୍ଲୀର ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଲୋକ ପୋଲିସ୍ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ 12 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସୁଥିଲେ:

ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ବିହାରର ନିବାସୀ ଦିନେଶ ମିଶ୍ର ସୋମବାର ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଚଉରି ବଜାରରେ ଏକ କାର୍ଡ଼ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରିନା ଏବଂ ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ଏକ ପୁଅ ସହିତ ରହୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାରବର୍ଗ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବିହାରର ଚିକନି ପୂର୍ବା ଗ୍ରାମକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଦିନେଶଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ । ଦିନେଶଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ ।

ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ:

ଜଣେ 35 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ରିକ୍ସା ଡ୍ରାଇଭର ଜୁମ୍ମାନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଇ ରିକ୍ସା ଚଳାନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଇଦ୍ରିଶ୍ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି,"ସବୁଦିନ ପରି ଜୁମ୍ମାନ ନିଜର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଦେଖିଥିଲୁ । ଏହା ପରେ ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିନଥିଲୁ । "

ଜୁମ୍ମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ୍ତ୍ରୀ ତନୁଜା ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଥିଲେ । ସେ ସୋମବାର ଘରୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟ ଓ ଜାକେଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାହାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ତାଙ୍କ ମୁଁହ ଓ ଗୋଡ଼ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକରୁ ହିଁ ପରିବାରବର୍ଗ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ:

ଅନ୍ୟଜଣେ ମିରଟର ବାସିନ୍ଦା 30 ବର୍ଷୀୟ ମୋହସିନଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିରଟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ମୋହସିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ପରିବାର ସହିତ ପଡୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋହସିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସେ ସେଠାରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ।

grief stricken family members of deceased
ଅନ୍ୟଜଣେ ସାଙ୍ଗ ନିଖୋଜ:

ଶାମଲୀରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ନୌମାନ ନାମକ ଜଣେ କସ୍ମେଟିକ୍ସ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଛି ଜରୁରୀ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଫୁରକାନ କହିଥିଲେ, "ଭାଇ କହିଥିଲେ ସେ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି, ମାତ୍ର ସେ କଫିନରେ ଫେରିଲେ ।" ନୌମାନ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଓ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ । ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ନୌମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକ ସାଙ୍ଗ ଅମନ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ଯାଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ବିରାସତ ଖାନ ନାମକ ସାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଫେରିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ସେମାନେ କ୍ଷତାକ୍ତ ଥିବା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆମକୁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ବିରାସତ ଖାନ କହିଛନ୍ତି ।

ବିହାରର ଆଉ ଜଣେ କ୍ୟାବ ଡ୍ରାଇଭର 22 ବର୍ଷୀୟ ପଙ୍କଜ ସୈନୀ ନିଜର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଟାଟୁରୁ ଚିହ୍ନଟ:

ସେହିପରି ସାଉଥଦିଲ୍ଲୀର 34 ବର୍ଷୀୟ ଅମର କଟାରିଆ ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକରେ ଏକ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଉଥିଲେ । ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଟାଟୁରୁ ଅମରଙ୍କ ମୃତଦେହ ପରିବାର ଲୋକେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ଅମରଙ୍କ ଶରୀରରେ ବେକ ପଛ ପଟେ ଏକ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସେ ବାଇକିଂ କରିବା ପାଇଁ ସଉକ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏକ ତିନି ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ରହିଛି ।

National Security Guard (NSG) team investigates the site of the blast.
ଲାଲକିଲ୍ଲା ସମ୍ମୁଖରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନରେ NSG ଦଳର ତଦନ୍ତ (ANI)

ପରିଚୟ ମିଳି ନ ଥିବା ଶରୀରର କ'ଣ କରାଯିବ?

ପାଖାପାଖି 4ଟି ମୃତଦେହର ପରିଚୟ ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଡକ୍ଟର ତାରମୋରିସ୍ କୋଲେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ କଥା ହୋଇ କହିଛନ୍ତି,"ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ମେଡିକୋ-ଲିଗାଲ୍ ଉପାୟ ଆପଣା ଯିବ । ଏହା ସହିତ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ । ଏଥିରୁ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ । ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡ଼ିଜାଟାଲ ଉପାୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ । ବିଭିନ୍ନ ଫୋରେନ୍ସିକ ଉପାୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ । ହଜିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାରବର୍ଗର ସଦସ୍ୟ ଆସି DNA ଟେଷ୍ଟ କରିପାରବେ । ଏହା ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ସମ୍ଭବ ହେବ ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ତଦନ୍ତ ହେବା ପରେ କରାଯିବ । ଯଦି ମୃତଦେହର ଚିହ୍ନଟ ନ ହୋଇପାରେ ତେବେ ଏହା ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହରେ 72 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ତଥା ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ଘଟଣା ହେତୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ । ଏହା ପରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । "

