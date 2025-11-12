ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ: ମିଳିଲା 8 ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ, ଅନ୍ୟମୃତକଙ୍କ ଫୋରେନ୍ସିକ ଉପାୟରେ ହେବ ଚିହ୍ନଟ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର, ଦୁଇଜଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଏବଂ ଜଣେ ବିହାରର ବାସିନ୍ଦା ।
Published : November 12, 2025 at 2:54 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଘଟଣା ସାରା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନାହିଁ । କାନ୍ଦବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ନାୟକ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ବା LNJP ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସର ।
8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ ଦେହର ଚିହ୍ନଟ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ ଦେହର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପରେ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଶରୀର ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଫୋରେନ୍ସିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ DNA ସଂଗ୍ରହ କରି ମେଡିକୋ-ଲିଗାଲ୍ ଉପାୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ।
ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ:
8 ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ବା DTC ବସର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ଅଟନ୍ତି । ସେ କାମ ସାରିବା ପରେ ଜଗତପୁରୀରେ ଥିବା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ସାଙ୍ଗ ଜଣକ ଲୋକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଥିଲେ ଯିଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅମରୋହାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି । ଉଭୟ ସାଙ୍ଗ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
ଅଶୋକଙ୍କ ଶାଳୀ ସୁମତି କହିଛନ୍ତି, ଅଶୋକଙ୍କର ପରିବାରରେ ପତ୍ନୀ ଓ ତିନି ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଝିଅ ବୟସ ଯଥାକ୍ରମେ 7 ଓ 9 ବର୍ଷ ଏବଂ ଏକ 6 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ।
ଲୋକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି । ଏବଂ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଲୋକେଶଙ୍କ ଶରୀର ଦିଲ୍ଲୀର ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଲୋକ ପୋଲିସ୍ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ 12 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସୁଥିଲେ:
ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ବିହାରର ନିବାସୀ ଦିନେଶ ମିଶ୍ର ସୋମବାର ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଚଉରି ବଜାରରେ ଏକ କାର୍ଡ଼ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରିନା ଏବଂ ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ଏକ ପୁଅ ସହିତ ରହୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାରବର୍ଗ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବିହାରର ଚିକନି ପୂର୍ବା ଗ୍ରାମକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଦିନେଶଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ । ଦିନେଶଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ ।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ:
ଜଣେ 35 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ରିକ୍ସା ଡ୍ରାଇଭର ଜୁମ୍ମାନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଇ ରିକ୍ସା ଚଳାନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଇଦ୍ରିଶ୍ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି,"ସବୁଦିନ ପରି ଜୁମ୍ମାନ ନିଜର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଦେଖିଥିଲୁ । ଏହା ପରେ ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିନଥିଲୁ । "
ଜୁମ୍ମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ୍ତ୍ରୀ ତନୁଜା ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଥିଲେ । ସେ ସୋମବାର ଘରୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟ ଓ ଜାକେଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାହାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ତାଙ୍କ ମୁଁହ ଓ ଗୋଡ଼ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକରୁ ହିଁ ପରିବାରବର୍ଗ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ:
ଅନ୍ୟଜଣେ ମିରଟର ବାସିନ୍ଦା 30 ବର୍ଷୀୟ ମୋହସିନଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିରଟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ମୋହସିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ପରିବାର ସହିତ ପଡୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋହସିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସେ ସେଠାରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟଜଣେ ସାଙ୍ଗ ନିଖୋଜ:
ଶାମଲୀରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ନୌମାନ ନାମକ ଜଣେ କସ୍ମେଟିକ୍ସ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଛି ଜରୁରୀ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଫୁରକାନ କହିଥିଲେ, "ଭାଇ କହିଥିଲେ ସେ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି, ମାତ୍ର ସେ କଫିନରେ ଫେରିଲେ ।" ନୌମାନ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଓ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ । ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ନୌମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକ ସାଙ୍ଗ ଅମନ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ଯାଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ବିରାସତ ଖାନ ନାମକ ସାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଫେରିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ସେମାନେ କ୍ଷତାକ୍ତ ଥିବା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆମକୁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ବିରାସତ ଖାନ କହିଛନ୍ତି ।
ବିହାରର ଆଉ ଜଣେ କ୍ୟାବ ଡ୍ରାଇଭର 22 ବର୍ଷୀୟ ପଙ୍କଜ ସୈନୀ ନିଜର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଟାଟୁରୁ ଚିହ୍ନଟ:
ସେହିପରି ସାଉଥଦିଲ୍ଲୀର 34 ବର୍ଷୀୟ ଅମର କଟାରିଆ ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକରେ ଏକ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଉଥିଲେ । ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଟାଟୁରୁ ଅମରଙ୍କ ମୃତଦେହ ପରିବାର ଲୋକେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ଅମରଙ୍କ ଶରୀରରେ ବେକ ପଛ ପଟେ ଏକ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସେ ବାଇକିଂ କରିବା ପାଇଁ ସଉକ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏକ ତିନି ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ରହିଛି ।
ପରିଚୟ ମିଳି ନ ଥିବା ଶରୀରର କ'ଣ କରାଯିବ?
ପାଖାପାଖି 4ଟି ମୃତଦେହର ପରିଚୟ ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଡକ୍ଟର ତାରମୋରିସ୍ କୋଲେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ କଥା ହୋଇ କହିଛନ୍ତି,"ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ମେଡିକୋ-ଲିଗାଲ୍ ଉପାୟ ଆପଣା ଯିବ । ଏହା ସହିତ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ । ଏଥିରୁ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ । ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡ଼ିଜାଟାଲ ଉପାୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ । ବିଭିନ୍ନ ଫୋରେନ୍ସିକ ଉପାୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ । ହଜିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାରବର୍ଗର ସଦସ୍ୟ ଆସି DNA ଟେଷ୍ଟ କରିପାରବେ । ଏହା ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ସମ୍ଭବ ହେବ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ତଦନ୍ତ ହେବା ପରେ କରାଯିବ । ଯଦି ମୃତଦେହର ଚିହ୍ନଟ ନ ହୋଇପାରେ ତେବେ ଏହା ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହରେ 72 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ତଥା ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ଘଟଣା ହେତୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ । ଏହା ପରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । "