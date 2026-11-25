ଦିଲ୍ଲୀ କାଫେରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 3 ଗିରଫ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରୀତି ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ କାଫେରେ ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି । 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ । ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ମହିଳା ।
Published : November 25, 2026 at 11:08 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରୀତି ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ କାଫେରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କାଫେରେ କାମ କରୁଥିବା 22 ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ସହକର୍ମୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ 2 ମହିଳା ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏଥିସହ ଆହୁରି 3 ଜଣ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ।
କାଫେରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ...
ପୀଡିତାଙ୍କ ଓକିଲ ନିଖିଲ ଟୁଟେଜାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପୀଡିତା କଡକଡ୍ଡୁମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ କାଫେରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) 8 ଜଣ ଲୋକ କାଫେରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । କାଫେଟି ରାତି 11.30ଟା ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । କାଫେକୁ ଆସିଥିବା 8 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କାଫେର ଚାବି ରହିଥିଲା ।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रीत विहार इलाके में 22 साल की एक महिला के कथित गैंगरेप के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। कल रात आठ लोग प्रीत विहार के एक कैफे में गए थे, जो रात 11:30 बजे बंद हो गया था। लेकिन उनमें से एक के पास कैफे की चाबी थी, इसलिए उन्होंने कैफे खोलकर पार्टी की। उन्होंने शराब पी और तड़के करीब 3:30 बजे वहां से निकले। कैफे से निकलने के बाद, उन्होंने कथित तौर पर उस महिला के साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया गया है। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 24, 2026
2 ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ:
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାତିରେ କାଫେ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ରାତିସାରା ପାର୍ଟି କରିଥିଲେ । ପ୍ରଚୁର ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 3.30 ବେଳେ ସେମାନେ କାଫେରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି 22 ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ପୀଡିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 3 ଗିରଫ:
ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଘଟଣାରେ 2 ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେହିପରି ଏହି ଘଟଣାରେ ଫେରାର ଥିବା 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲାରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଏଥିସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅପରାଧୀକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବିହାରରେ ଛାତିଥରା ଘଟଣା: କେସ୍ ନଉଠାଇବାରୁ, ଛାତରୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଠେଲିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ
ତେବେ ଏପରି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।