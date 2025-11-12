'ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ'- CCS ବୈଠକରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସରକାର

ETV Bharat / bharat

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ବୈଠକରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ବୈଠକରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ବୈଠକରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 12, 2025 at 10:13 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି (CCS) ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ୟାବିନେଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି, "ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଏକ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା।" ବୈଠକରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ, ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା ରଣନୀତିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।

ବୈଠକ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହଙ୍କ ସହ ଏକ ପୃଥକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୟାବିନେଟ ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିଥିଲା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସିନ୍ଦୂର ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏକ CCS ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନଭେମ୍ବର 10, 2025 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଘଟିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣାରେ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ପାଇଁ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କ୍ୟାବିନେଟ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। କ୍ୟାବିନେଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତତାର ସହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅପରାଧୀ, ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟୋଜକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ବିଳମ୍ବ ନକରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ।

ପୂର୍ବରୁ ଭୁଟାନରୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସିଧାସଳଖ LNJP ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଆହତମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ,"ଦୁର୍ନୀତିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, "ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଯିଏ ବି ଅଛି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ।" ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହରିଆଣା, କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ କରିଛି:

  • ଏହି ଅର୍ଥହୀନ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛି ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
  • କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଚିକିତ୍ସା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକାରୀଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି।
  • କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ବର୍ବର ଏବଂ କାପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି।
  • କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏବଂ ପ୍ରକାଶନରେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତାର ନୀତି ପ୍ରତି ଭାରତର ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛି।
  • କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକତା ଏବଂ ସମର୍ଥନର ବିବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି।
  • କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାହସ ଏବଂ କରୁଣା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀ, ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ସମୟୋଚିତ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।
  • କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତତାର ସହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧୀ, ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ବିଳମ୍ବ ନକରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି।
  • କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି, ଯାହା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ ସମାନ।

