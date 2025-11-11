ETV Bharat / bharat

ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ: ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ, ମାମଲା NIAକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର

ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ।

Union Home Minister Amit Shah on Tuesday chaired a high-level security review meeting at his residence.
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି। (ANI VIDEO)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 11, 2025 at 4:46 PM IST

2 Min Read
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାକୁ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା (NIA)କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି।

ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଗୋବିନ୍ଦ ମୋହନ, ଗୁଇନ୍ଦା ବ୍ୟୁରୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜେନେରାଲ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି (ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ) ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଏହି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।

"ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ," ବୋଲି ଅମିତ ଶାହ LNJP ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଶୀର୍ଷ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନର ସହିତ ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହ୍ୟୁନ୍ଦାଇ i20 କାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗନାଲରେ ଏକ ଧୀର ଗତିରେ ଯାଉଥିବା କାରରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ତୀବ୍ରତା ସମ୍ପନ୍ନ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ଯାନବାହନ ଜଳିଯାଇଛି, ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।

ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଶାହ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ NIA, NSG, FSL ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ନେଇ ଏକ ସମନ୍ୱିତ, ବହୁ-ଏଜେନ୍ସି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଏଜେନ୍ସିକୁ ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଫୋରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ (FSL)ର ଏକ ଦଳ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପୁନର୍ବାର ଯାଇଥିଲେ। କାରଣ NIA ଏବଂ NSG ବ୍ୟବହୃତ ବିସ୍ଫୋରକର ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଉଚ୍ଚ-ତୀବ୍ରତା ସମ୍ପନ୍ନ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଲସ୍କର-ଏ-ତଏବା (ଏଲଇଟି) ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ଦାବି କରି ଏକ ଭାଇରାଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, i20 କାରଟି ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା i20 କାରଟି ପୁଲୱାମାର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କିଣିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟସ୍ଥ ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥିବାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଫୁଟେଜ୍ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏକା ଥିଲେ। ଲାଲକିଲ୍ଲା ବାହାରେ ହୋଇଥିବା ବିଶାଳ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଟିମ୍ ରାତିସାରା ପାହାରଗଞ୍ଜ, ଦରିଆଗଞ୍ଜ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ତଲାସୀ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ରେଜିଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ: 12 ଛୁଇଁଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, 20 ଆହତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ: 100ରୁ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପାର୍କିଂରେ ଥିଲା କାର୍

