ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ: ୟୁପିରୁ 2 ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ATS
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କୁନ୍ଦନ ବିହାର କଲୋନିରୁ ଦୁଇ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଲକ୍ଷ୍ନୌର 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ବାଡ-ATS ।
Published : November 17, 2025 at 2:33 PM IST
Delhi Blast Case ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ବାଡ । ପାରା ଅଞ୍ଚଳର କୁନ୍ଦନ ବିହାର କଲୋନିରୁ ଦୁଇ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଲକ୍ଷ୍ନୌର 6 ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ATS । ରବିବାର ଏହି ମାମଲରେ 13 ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କବାଦ ଲିଙ୍କରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ 18 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।
ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ATS ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଗିରଫ ଦୁଇ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜଣାପଡିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା । ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ATS ଟିମ୍ କୁନ୍ଦନ ବିହାରରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ।
ପୂର୍ବରୁ ATS ମାଡିୟାନଭ, କୈସରବାଗ ଏବଂ ଗୁଡମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢଉ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ନେଟଓ୍ବାର୍କକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲା କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହଁ ବରଂ ଅନେକ ସହର ସହର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ।
ରବିବାର ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି 13 ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର ଡାକ୍ତର ସହ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜଣାପଡିନଥିଲା । ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଡାକ୍ତର ଶାହିନ ଶାହିଦକୁ ଫରିଦାବାଦରୁ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ JeM ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଡାକ୍ତର ଶାହିନଙ୍କ କାରରୁ AK-47, ପିସ୍ତଲ ଏବଂ କାର୍ଟ୍ରିଜ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ବାଡ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଡାକ୍ତର ପରଭେଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଭଣୀ ଡାକ୍ତର ଶାହିନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପରଭେଜ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ । ଶାହିନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ATS ପାରାର ଏକ ମସଜିଦ ପାଖରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ଶାହିନ ଓ ପରଭେଜ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ।
