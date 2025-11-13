ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ: କାର୍ ଚଲାଉଥିଲା ଡାକ୍ତର ଉମର, ମେଳ ଖାଇଲା DNA
ବିସ୍ଫୋରଣ କାରରୁ ମିଳିଥିବା ମୃତଦେହର ଡିଏନଏ ଉମରଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ଡିଏନଏ ସହ ମେଳ ଖାଇଛି ।
Published : November 13, 2025 at 2:21 PM IST
Delhi Blast ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଘଟଣାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ଖୁଲାସା ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା I20 କାରରୁ ମିଳିଥିବା ମୃତଦେହ ଡିଏନଏ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କାର୍ ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକ୍ତର ଉମର ନବି । ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ସୁତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ମେଳ ଖାଇଲା DNA:
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଡାକ୍ତର ଉମର ନବିଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ଡିଏନଏ ନମୁନା ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସଂଗ୍ରହ କରି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଆଉ ଉମରଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ଡିଏନଏ ଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀରର ଅଶଂବିଶେଷର ଡିଏନଏ ମେଳ ଖାଇଥିଲା । ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି PTI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ‘ଡିଏନଏ ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି କାର ଉମର ଚଳାଉଥିଲା । ତାଙ୍କ ଡିଏନଏ ସହ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ଡିଏନଏ 100 ପ୍ରତିଶତ ମେଳ ଖାଉଛି । ଯିଏକି ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । I20 କାରରୁ ମିଳିଥିବା ହାଡ, ଶରୀରର କିଛି ଅଶଂ, ଦାନ୍ତ ଓ ପୋଷାକର ଅଶଂ ମିଳିଥିଲା ।’
ଉମର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲୱାମାର କୋଇଲ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ । ଯିଏକି ‘ହ୍ବାଇଟ କଲାର୍’ ଆତଙ୍କୀ ମଡ୍ୟୁଲର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଅଟେ । ନିକଟରେ ଜୈଶ-ଏ-ମୋହମ୍ମଦ ଓ ଅଂସାର ଗଜବତ-ଉଲ୍-ହିନ୍ଦ୍ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡିତ ଆତଙ୍କୀ ମଡ୍ୟୁଲର ଖୁଲାସା ସହ 3 ଡାକ୍ତର ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ । ଘଟଣାକୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ନବିତୁଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ।
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆତଙ୍କୀ ଗତିବିଧି ଚଳାଉଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ 3000 କିଲୋଗ୍ରାମ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ, ପୋଟାସିୟମ କ୍ଲୋରେଟ ଓ ସଫଲର୍ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ ଦେଶରେ ହାଇଆଲର୍ଟ:
ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏପରି ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ହାଇଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଏହାକୁ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ କହିଛି । ଏଥିସହ ଘଟଣାକୁ କଡା ନିନ୍ଦା କରିଛି । ସେପଟେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି ।
ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି NIA:
ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସି (NIA) ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଏନଆଇଏର ଅଧିକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ଏନଆଇଏ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ବିସ୍ଫୋଟକ ଅବଶୋଷ, ଫରେନସିକ ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉମର ବିସ୍ଫୋରଣ ଦିନ ଫରିଦାବାଦରେ ନିଜ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା କହି ଆସିଥିଲେ ।