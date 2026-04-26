ଟଳିଲା ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ବେଳେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ 228 ଯାତ୍ରୀ, 6 ଆହତ
ବିମାନରେ ମୋଟ 228 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ 4 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଏବଂ ସିଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : April 26, 2026 at 1:00 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟଳିଲା ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ 228 ଜଣ ବିମାନଯାତ୍ରୀ । ରବିବାର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ବିସ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ର ଫ୍ଲାଇଟ୍ LX 147 ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟରେ ଇଞ୍ଜିନରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ପରେ ବିମାନରେ ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ପାଇଲଟ୍ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ରନୱେରେ ବିମାନ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ 6 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବେଳେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିମାନଟି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସ୍ବିଜରଲାଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା । ବିମାନଟି ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗତି ବଢାଇବା ବେଳେ ହିଁ ଇଞ୍ଜିନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପାଇଲଟ୍ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରବ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପାତକାଳୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାର:
ବିମାନରେ ସର୍ବମୋଟ 228ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓ 4 ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଏବଂ ସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଫଳରେ 6 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପ୍ରଶାସନର ବୟାନ:
ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସ୍ବିସ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଫ୍ଲାଇଟ୍ LX 147 ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ରନୱେ 28/10 ଉପରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆଦିର ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ବିମାନବନ୍ଦରର କାର୍ଯ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ଜାରି ରହିଥିଲା ।
ଏହା ସହିତ ଏପରି ଘଟଣା ହେବା ପଛର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏୟାର ଲାଇନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ବିକଳ୍ପ ବିମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।